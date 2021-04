Mercedes-Benz C-klasse L onthuld in China

Van oudsher is de Mercedes C-klasse een model waar Mercedes-Benz in China flinke aantallen van verkoopt. Dat de gloednieuwe vijfde generatie van de C-klasse er inmiddels is, is dan ook goed nieuws voor de Chinese consument. Toch willen ze in China vaak net even wat meer en dan doelen we vooral op wagenlengte. Daar speelt Mercedes nu op in met de C-klasse L.

De wielbasis van de Mercedes-Benz C-klasse L is met z'n 2,95 m bijna 9 centimeter langer dan die van de reguliere C-klasse. In totaal is-ie ruim 4,88 meter lang en dat is zelfs dik 13 centimeter meer. Uiteraard komt die extra lengte vooral tot uiting in de toegenomen beenruimte achterin. Wie plaatsneemt in de C-klasse L, zal niet alleen dankzij de grotere ruimte een luxueuzere ervaring hebben. Onder meer comfortabelere stoelen met extra zachte hoofdsteunen, verbeterde geluidsisolatie, een flinke middenarmsteun met opbergruimte, bekerhouders en USB-poorten dragen daaraan bij.

Qua uiterlijk onderscheidt de C-klasse L zich behalve door de langere achterportieren van de standaard C-klasse door een verchroomd sierelement op de C-stijl. Opvallender is echter de klassieke grille die op de bestellijst staat. Die zie je op foto 4. Op die versie staat het logo ook nog gewoon als motorkap-ornament op de neus. Smaakvol, toch?