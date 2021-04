Prijzen nieuwe Mercedes-Benz C-klasse bekend

Mercedes-Benz Nederland vond dit kennelijk wel een goede vrijdag om de configurator van de nieuwe C-klasse online te gooien. Een officiële prijslijst is er nog niet, maar uit de online samenstellingstool is toch al heel wat af te leiden.

De voorlopig voordeligste C-klasse is de C180 Business Line, die net als alle andere versies van de C-klasse is uitgerust met mild-hybrid techniek. De 170 pk sterke sedan kost € 48.280. Dat is flink meer dan de € 41.147 die Mercedes voor een ‘oude’ C180 Bussiness Solution vroeg, maar de uitvoeringen zijn dan ook niet precies één op één vergelijkbaar.

De volgende stap op de motorladder is de C200 met 204 pk, die in eerste instantie minimaal wordt uitgevoerd als ‘Launch Edition – Business Line’. Met € 49.985 is het prijsverschil met de basis-C180 beperkt.

4Matic

De C200 is er ook met vierwielaandrijving en kost als C200 4Matic vooralsnog minstens € 55.881. Nog meer motorvermogen – 258 pk - vinden we bij de C300, waarvan de voordeligste uitvoering bij de introductie € 63.020 moet opbrengen. Dan oogt de auto wel dik, want dit is meteen een AMG Line. Ook dit type is er als 4Matic, voor € 67.132.

Dieselen kan ook nog gewoon bij Mercedes-Benz. Dat is wel een prijzig grapje, want de instapper C200d is nog niet van een prijskaartje voorzien. Wel zien we de 265 pk sterke C300d, die zonder opties € 69.307 kost.

Natuurlijk zijn er ook andere uitrustingsniveaus leverbaar. Wie AMG Line-opsmuk wil, is minimaal € 54.363 kwijt voor een C180. De meer op luxe gerichte Luxury Line kost met de basismotorisering € 51.096.

Estate

Ook de C-klasse Estate is al online samen te stellen. De C180 ontbreekt hier voorlopig in het rijtje, dus begint het feest bij de C200 Launch Edition-Business Line. Met € 52.229 is-ie € 2.244 duurder dan de gelijknamige sedan. Het prijsverschil lijkt ook bij andere uitvoeringen in die regionen te opereren, want een C300d Estate is met € 71.406 eveneens dik twee mille duurder dan zijn evenknie.

Dit bericht geeft nog niet de volledige uitrusting en prijslijst van de C-klasse weer, om de simpele reden dat nog niet alle informatie is vrijgegeven. Als dat gebeurt laten we het natuurlijk weten, maar tot die tijd kan het zelf samenstellen van een C-klasse hier en hier.