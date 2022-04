Mercedes-Benz A-klasse-familie gefacelift onderweg

Onze spionagefotograaf vuurt vandaag een enorm salvo foto's op ons af. In de vrieskou van het hoge noorden trof hij de gefacelifte Mercedes-Benz A-klasse hatchback en de sedan, in Duitsland trof hij de A35 en de A45.

Mercedes-Benz is al geruime tijd druk bezig met testwerk met de gefacelifte A-klasse. Het is immers alweer bijna een jaar geleden dat die voor het eerst opdook. Toen ging het om de hatchback, afgelopen najaar liet ook de A sedan zich voor het eerst zien. Nu zijn die twee opnieuw opgedoken, beide nog steeds gecamoufleerd op de plaatsen die er echt toe doen. Mercedes-Benz geeft de A-klasse namelijk ogenschijnlijk iets scherper gevormde koplampen met een wat andere lichtsignatuur. Vooral dat laatste is goed te zien op de close-ups. Aan de achterkant is het wat lastiger te zien wat er verandert, maar verwacht ook hier net iets anders ingedeelde units. Bovendien mogen we rekenen op gewijzigd bumperwerk.

Op de interieurfoto's van de gefacelifte A-klasse is te zien dat Mercedes het multimediascherm, het digitale instrumentarium en het stuurwiel stevig heeft ingepakt. Uiteraard niet zonder reden: logischerwijs maakt de A-klasse kennis met de tweede generatie van Mercedes' MBUX-infotainment en schroeven de Duitsers er ook een iets gewijzigd stuurwiel in. Verder zien we de bekende keuzehendel voor de automaat niet meer op de middentunnel zitten. Mogelijk heeft Mercedes dus een andere oplossing bedacht om die te bedienen.

Uiteraard ondergaan ook sportieve topversie Mercedes-AMG A45 en de subtopper A35 vergelijkbare aanpassingen. De A45 zien we als hatchback voorbij rijden en de A35 als sedan. Voor zover we nu weten, houden die het technisch bij het bekende werk. Dat betekent dat de A35 weer een 306 pk 2.0 vierpitter in de neus heeft liggen en de A45 een exemplaar dat het tot 387 pk schopt. De A45S komt zelfs tot 421 pk. Aangezien de vernieuwde A-klasse in het laatste teststadium lijkt aanbeland, verwachten we de onthulling nog in de eerste helft van dit jaar. De A35 en A45 komen mogelijk iets later.