Mercedes-Benz 280 S (1974) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Tot 2012, toen auto's al belastingvrij te rijden waren als ze de leeftijd van 25 jaar waren gepasseerd, gingen goedkoop rijden en een oude Mercedes-Benz hand in hand. Na twee tussenjaren waarin er plannen waren om de leeftijd voor belastingvrijstelling langzaam op te laten lopen, ging die leeftijdsgrens in 2014 in één klap naar 40 jaar. Sindsdien werden een heleboel oudere Mercedessen die zich nog niet tot de 40-plussers mochten rekenen geëxporteerd, maar dit exemplaar niet.

Waar de goedkoop te rijden Mercedessen vóór 2012 vooral diesels waren, is deze namelijk voorzien van een lpg-installatie. En daarmee lach je nog wél aan de pomp. De in potentie lage gebruikskosten van deze S-klasse zijn dan ook de hoofdreden waarom we 'm hier vandaag uitlichten. Niet alleen heb je te maken met lage literprijzen als gevolg van de lpg-installatie, ook is de auto (want 40+ jaar oud) mrb-vrij én hoeft hij vanaf 2024 niet meer voor de apk - want dan is-ie zelfs 50+ jaar oud.

Deze S van generatie W116 stamt uit 1974 en is daarmee van de eerste generatie Mercedes S-klasse die ook daadwerkelijk S-klasse heette. De 2,7-liter zespitter in de neus diende destijds als basismotorisering, en met 156 pk op 1.668 kg is die vast adequaat, maar ook niet meer dan dat. Het is te hopen dat het merendeel van de paardjes überhaupt nog aanwezig is, want lang niet elke motor gedijt even goed bij lpg. De adverteerder van deze auto geeft echter aan dat-ie nog goed rijdt.

Roestbruin

Maar daar houdt de verstrekte informatie ook wel op. De weergegeven kilometerstand van 240.179 kilometer klopt niet volgens de advertentie, maar wat het wel moet zijn blijft onbekend. De bruine limo heeft duidelijk al een heel leven achter zich, maar ziet er over het algemeen niet héél slecht uit. Als je kunt leven met een paar roestplekken (voor de apk zullen ze over twee jaar in ieder geval niet meer problematisch zijn), dan kun je die in ieder geval gewoon laten zitten. Wat ons betreft is het wel een goed teken dat de verkoper ze gewoon netjes op de foto zet en er niet omheen fotografeert. Het interieur, dat er nog best aardig uitziet, behoeft slechts een paar nieuwe onderdelen om er weer chique uit te zien.

Verder is het te hopen dat de lpg-installatie nog in goede conditie is, want die maakt wel dat deze auto écht goedkoop zou kunnen zijn om te rijden. Hij is in ieder geval nog niet half zo oud als de auto, want de S werd in 1999 geïmporteerd en de lpg-installatie is afkomstig van een Nederlandse inbouwer.

Kortom: met twee rechterhanden, een beetje geluk, liefde en lef (en nog een paar duizend euro achter de hand) zou je hier zomaar nog jaren relatief goedkoop mee rond kunnen rijden. En dan maar mooi wél in een bruine S-klasse, die je voor €3.500 kocht. Wie doet dat je na?