Mercedes-AMG slaat nieuwe testfase Project One in

Na dik drieënhalf jaar is Mercedes-AMG nog steeds druk in de weer met het testwerk van zijn extreme Project One. De ontwikkelaars laten nu wel weten dat ze een nieuwe testfase bereikt hebben.

Eind juni werd door nieuwe foto’s van onze eigen spionagefotograaf al duidelijk dat Mercedes-Benz druk bezig was met de doorontwikkeling van zijn Project One: een hypercar die sterk leunt op F1-techniek. Het merk komt nu zelf met een update en laat weten dat de projectleiders voor de eerste keer het startsein hebben gegeven om de gehele aandrijflijn te gebruiken tijdens testkilometers. De ‘One’ krijgt namelijk een gecompliceerde hybride aandrijflijn met een vermogen van ‘meer dan 1.000 pk’. Eerder bleef het geëlektrificeerde gedeelte van de aandrijflijn uit tijdens de testfase.

Dit impliceert dat Mercedes-AMG flinke stappen zet met de ontwikkeling van de hypercar. Dat mag op z’n zachtst gezegd ook wel, want al tijdens de IAA in 2017 was een voorbode van de One voor het publiek te zien. Door het gebruik van F1-techniek in deze straatlegale auto neemt de ontwikkeling meer tijd in beslag dan eerder is voorspeld. De One zou eigenlijk allang moeten zijn afgeleverd, maar volgens de laatste ontwikkelingen mikt Mercedes-AMG voor de marktintroductie op volgend jaar.

Geïnteresseerden moesten €2,7 miljoen neerleggen voor de One. We spreken daarbij bewust in de verleden tijd, want alle 275 exemplaren zouden volgens Britse media al vergeven zijn. Aangezien al deze 275 klanten (veel) langer moeten wachten op hun One, kwam Mercedes recent met een opmerkelijke aanbieding. Voor slechts €50.000 extra kunnen zij een P One Edition-uitvoering van de AMG GT Black Series bestellen. Een bijna lachwekkend bedrag, gezien de basisprijs voor een ‘reguliere’ Black Series al €335.240 bedraagt. Je moet toch wat om de tijd te doden ...