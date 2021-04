Mercedes-AMG SL - Blik to the Future

'Blik to the Future' is de glazen bol van onze visionaire kunstenaars die, op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen, vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

De recentste Mercedes-Benz SL is vorig jaar na een carrière van acht jaar stilletjes uit de showroom verdwenen. Het was gezien de Nederlandse verkoopcijfers echt een auto voor de ‘happy few’, maar voor wie reikhalzend uitkijkt naar een vervolg, is er goed nieuws.

In de zomer van 2020 stuurde Mercedes namelijk plots een flink ingepakt prototype de deur uit, dat onmiddellijk herkenbaar was als de nieuwe Super-Leicht. Dat was zonder meer bijzonder te noemen, want de toekomst van één van Mercedes’ langstlopende bloedlijnen was tot dan toe hoogst onzeker. Een verkoophit was de SL de afgelopen jaren niet echt en daarbij is het helder dat Stuttgart de met dikke motoren uitgeruste SL steeds moeilijker kon rijmen met de steeds striktere CO2-eisen. Toch hebben de Duitsers een manier gevonden om ‘m in een nieuwe gedaante weer in het gamma te schuiven en dus kunnen we dit jaar de luxe cabriolet tegemoet zien.

De nieuwe SL pakt het op diverse fronten anders aan dan zijn voorganger. Om te beginnen krijgt-ie er twee zitplaatsen bij. Jawel, het wordt een heuse 2+2, dus achter de ongetwijfeld riante voorstoelen gaan straks twee vrij bescheiden zitplaatsen schuil. De SL moet tevens het gat opvullen dat de S-klasse Cabriolet achterlaat. Wie dan denkt aan een wat meer op comfort en minder op sportief rijden gerichte auto, heeft het mis. Voor het eerst neemt Mercedes-AMG namelijk de ontwikkeling van de SL op zich. Zoals op deze illustraties al is te zien, kruipt de SL in ieder geval qua uiterlijk dichter tegen de échte hardcore-cabriolet aan, de Mercedes-AMG GT Roadster. Het wordt dus een wat breder inzetbaar alternatief voor de open AMG GT en wordt mogelijk zelfs diens opvolger. Daarbij is er nog een verandering die ondanks de scherpere en agressievere lijnen juist weer voor wat meer klassieke invloeden zorgt: de SL krijgt een stoffen klapdak. Dat is voor het eerst sinds de begin deze eeuw afgezwaaide R129.

Elektrisch

Dan zijn we er nog niet voor wat betreft de veranderingen, want zoals gezegd moet Mercedes een manier vinden om de CO2-voetafdruk omlaag te brengen. Dat betekent, helaas voor de liefhebbers, dat de V12 zeer waarschijnlijk niet meer van de partij is. Niet getreurd, want voor de topversie grijpt Mercedes-AMG vermoedelijk naar een oplossing die het voor meer modellen gebruikt: deels elektrische aandrijving. Er gaan namelijk geruchten dat er voor het eerst sinds de R129 weer een ‘73’ komt, die net als de AMG GT 4-Door Coupé de 4.0 biturbo V8 combineert met een elektromotor en zodoende mogelijk meer dan 800 pk systeemvermogen krijgt toebedeeld. Uiteraard komen er ook ‘mildere’ varianten; de 63 en eventueel ook een 43 of 53. De SL 500 en 400, waarbij AMG niet was betrokken, keren niet terug. Voor het eerst in zijn bestaan staat er straks 4Matic-vierwielaandrijving op de bestellijst. Die bestellijst verwachten we overigens al redelijk snel in te kunnen zien, want de nieuwe SL wordt nog dit jaar gepresenteerd.