Mercedes-Benz toont (ingepakte) nieuwe SL

Liefhebbers van cabriolets hebben het anno 2020 niet gemakkelijk. Menig merk doet afstand van de dakloze modellen omdat de winstmarge zo gering is. Sommigen komen met opmerkelijke nieuwe open creaties om toch nog een cabrio in het aanbod te hebben, zoals bijvoorbeeld een opgehoogde zomeraanbidder als de Volkswagen T-Roc Cabrio: wellicht niet wat je als liefhebber zoekt. Gelukkig houdt Mercedes-Benz nog flink vast aan de cabriolet en vernieuwde het eerder dit jaar nog de E-klasse cabriolet. Over de compactere SL waren echter minder duidelijke toekomstplannen. Volgens geruchten zou het model zelfs kunnen verdwijnen.

Mercedes-Benz schept nu echter duidelijkheid en stuurt zelf foto's de wereld in van een ingepakt prototype. Je raadt het al: onder de dikke laag camouflage houdt een gloednieuwe SL zich schuil. Mercedes laat nog niet veel los, hoewel het wel zegt dat de sportieve AMG-tak van Daimler in zijn geheel verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de nieuwe SL. Mogelijk wordt de SL dus enkel leverbaar met een forse klap vermogen onder de rechtervoet. Daarmee moeten we het echter voor nu doen. Het wordt namelijk nog niet duidelijk wanneer de auto komt en het camouflagemateriaal zorgt ervoor dat over de koets ook nog niet echt iets zinnigs te vertellen valt. Het wordt zelfs niet duidelijk of de SL vasthoudt aan de stalen dakconstructie, of dat Mercedes weer kiest voor een stoffen exemplaar.

De SL is ondertussen een iconische naam in het Mercedes-portfolio. De eerste SL liet zich in 1952 zien. De huidige SL is sinds begin dit jaar in ons land niet meer nieuw leverbaar.