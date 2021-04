‘Mercedes-AMG SL is opvolger AMG GT Roadster’

Dat is althans wat Car & Driver zegt te horen van Philipp Schiemer, die als CEO van AMG toch recht van spreken heeft. Schiemer zegt dat de Mercedes-AMG GT Roadster zal zijn verdwenen als de nieuwe SL z’n opwachting maakt. De dichte AMG GT en de vijfdeurs AMG GT 4-Door blijven wel bestaan, al dan niet in de huidige vorm.

Een opmerking uit een interview door een buitenlands medium gaat bij AutoWeek nog niet door voor een zekerheid, maar logisch is het allemaal wel. Bij elk nieuwsbericht over de nieuwe SL zijn er grote twijfels over de plaatsing in het gamma van deze auto, die zelfs in zijn huidige vorm al in een piepklein gaatje tussen de drie (!) vierpersoons cabrio’s van Mercedes en de sportieve AMG GT Roadster opereert.

De plannen om de SL onder te brengen bij AMG en daarmee nog dichterbij de AMG GT Roadster te brengen, tartten dan ook elke logica. Dat geldt des te meer daar Mercedes meermaals heeft aangegeven het gamma wat te willen inkrimpen door modellen die in elkaars vaarwater te zitten te schrappen of samen te smelten.

Het verdwijnen van de AMG GT Roadster betekent dat er ineens een gat ontstaat waar de nieuwe SL, een naam die Mercedes vanwege de historische waarde graag behoudt, keurig inpast. Als cabriolet met een stoffen kap laat zo’n SL bovendien voldoende ruimte over voor een dichte AMG GT en de AMG-GT 4-door, al vormt die laatste wel een regelrecht gevaar voor de CLS. De coupé zou volgens het Car & Driver-interview een facelift ontvangen waarbij een nieuwe plug-inhybride aandrijflijn z’n opwachting maakt.

De nieuwe SL wordt duidelijk sportiever dan de huidige, maar moet tegelijkertijd een breder publiek aanspreken dan de AMG GT Roadster. De eerder aangekondigde vierwielaandrijving past in dat plaatje. Schiemer stelt dat de SL zeer geschikt moet zijn voor een rustige rit, maar benadrukt ook dat de SL z’n oorsprong vindt in de racerij. We wachten wederom af…