Mercedes-AMG gaat nauwer samenwerken met F1-team

Daimler AG, het moederbedrijf van Mercedes-Benz, blijft betrokken bij de Formule 1. Das Haus neemt een kleiner belang in het fabrieksteam en draagt een deel van de aandelen over aan het petrochemische concern Ineos. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de kennis uit de Formule 1 in grotere mate terecht komt in de straatauto's van Mercedes-AMG.

In de nieuwe situatie zijn er drie aandeelhouders, die allemaal een belang van een derde in het team hebben: Daimler AG, teambaas Toto Wolff en Ineos. Daimler was in eerste instantie voor 60 procent aandeelhouder en verkleint haar positie in het team dus aanzienlijk. Ondanks het gereduceerde belang van Daimler blijft het team gewoon door het leven gaan als het fabrieksteam van Mercedes-Benz. Dat betekent dat het merk met de ster nog steeds zorg zal dragen voor het chassis en de krachtbron. Daarnaast gaat het team nog nauwer samenwerken met Mercedes-AMG. Eén van de eerste vruchten daarvan is de hypercar Project One met F1-motor, die momenteel nog steeds in de testfase zit. Het lijkt echter waarschijnlijk dat de opgedane kennis in de Formule 1 op termijn ook in andere auto's van AMG terecht komt.

Mercedes-Benz ziet dus nog steeds kansen in de Formule 1. Niet zo gek, want het team is al zeven seizoenen op rij wereldkampioen, zowel bij de coureurs als de constructeurs. Volgens Ola Källenius, de CEO van Daimler, ziet de toekomst van Mercedes-Benz in de koningsklasse van de autosport er 'zonnig' uit. Eerder gaf hij al aan dat het bedrijf toegewijd zou blijven aan de Formule 1, mede dankzij het onlangs geïntroduceerde budgetplafond. Hierdoor moet het uitgavenpatroon van het team hoe dan ook omlaag. Dat komt mooi uit, want binnen Daimler is men namelijk behoorlijk aan het bezuinigen. Verder is besloten dat Toto Wolff, de huidige teambaas en CEO van Mercedes-AMG F1, in ieder geval nog drie jaar langer op zijn post blijft zitten.