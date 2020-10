CEO Daimler: 'Mercedes blijft toegewijd aan Formule 1'

Na het behalen van zes wereldtitels op rij als constructeur in de Formule 1 en de sterkere hang naar CO2-neutraliteit, zou je zeggen dat Mercedes het wel een keer mooi geweest vindt. Niets lijkt minder waar. Opperhoofd Ola Källenius heeft uitgesproken dat de koek nog lang niet op is, als het aan hem ligt. Dat doet hij in niet te misverstane woorden: "Wij hebben net zoveel reden om uit de Formule 1 te stappen als Bayern München heeft om te stoppen met voetballen", tekent Automotive News op. Geen reden dus. Mercedes is net als alle andere teams onlangs akkoord gegaan met het nieuwe Concordeverdrag dat geldt tot en met 2025. Hoewel uit de sport stappen desalniettemin gewoon mogelijk is, lijkt het er dus niet op dat dat gebeurt.

Vorige week liet Honda weten dat het wél uit de Formule 1 vertrekt na volgend jaar, omdat het zich meer wil gaan richten op elektrische mobiliteit en het bereiken van CO2-neutraliteit. Källenius stipt een vergelijkbaar doel voor Daimler ook aan, maar ziet geen reden waarom de Formule 1 daarmee niet te verenigen is. Volgens hem is de ontwikkeling van synthetische brandstoffen hierbij essentieel. Ook het feit dat de kosten in de Formule 1 omlaag gaan dankzij een steeds lager budgetplafond, is volgens hem belangrijk. "We hebben een nog veel agressievere kostenbesparing als doel in de Formule 1 dan in de rest van het bedrijf." Per 2021 komt het maximumbudget op $ 145 miljoen te liggen. In 2022 daalt het naar $ 140 miljoen en vanaf 2023 blijft het op $ 135 miljoen staan. Mercedes-AMG F1 zou nu nog op een budget van dik boven de $ 500 miljoen (€ 440 miljoen) draaien.