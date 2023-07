Mercedes-AMG G 63 als krankzinnige 6x6

Net als voorheen is de huidige Mercedes-Benz G-klasse in diverse smaken verkrijgbaar. Hoewel de G 500 binnenkort verdwijnt kun je onder meer voor een beul van een AMG-variant gaan en wie Mercedes-Benz lief aankijkt krijgt zelfs een meer dan opmerkelijke Mercedes-AMG G 63 4x4² met extra grote bodemspeling én portaalassen. Een allesovertreffende 6x6 zoals die van de vorige generatie G-klasse bestond, levert Mercedes-Benz nog niet. Toch is een dergelijke versie nu wel te koop. Dankzij de Mercedes-adepten van Brabus.

In feite gaat het om twee versies. We beginnen met de Brabus XLP 800 6x6 Adventure. Zoals zijn naam al weggeeft is de Brabus XLP 800 6x6 gebaseerd op de XLP 800 die Brabus al in de rekken had liggen. Die XLP 800 is van zichzelf al een ronduit bizarre verschijning. Het is immers een tot pick-up omgetoverde G-klasse met een offroadonderstel, de nodige uiterlijke extraatjes en een tot 800 pk en 1.000 Nm opgepompte 4.0 V8. De 6x6 voegt daaraan extra lengte én een tweede achteras toe.

De Brabus XLP 800 was met zijn lengte van 5,31 meter al bijna 70 centimeter langer dan een reguliere G-klasse. Deze 6x6 gaat daar met zijn wagenlengte van 6,23 meter nog even flink overheen. De beul van een aandrijflijn helpt het gevaarte in 5,8 seconden vanuit stilstand naar de 100 km/h. Zijn topsnelheid is omwille van de offroadbanden elektronisch begrensd op 210 km/h. Ook deze 6x6-variant heeft portaal assen en heeft in totaal 47,3 centimeter bodemspeling. De XLP 800 6x6 Adventure kost minimaal €1.1 miljoen euro. Jawel, exclusief btw en lokale belastingen.

De tweede variant heet Brabus XLP 900 6x6 Superblack en ook zijn modelnaam geeft aan wat je ervan kunt verwachten. Hij deelt zijn basis met de 900 pk en 1.250 Nm sterke XLP 900 en is in tegenstelling tot de altijd witte XLP 800 6x6 Adventure per definitie zwart gespoten. Hij meet 6,18 meter in de lengte, is 2,09 meter breed en heeft een tot 4,5 liter opgeboorde en origineel 4,0-liter grote V8 die de kolos in 5,2 tellen naar de 100 km/h afvuurt. Voor de Brabus XLP 900 6x6 Superblack ben je minimaal €1,19 miljoen kwijt.