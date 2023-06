Mercedes-Benz G500: bijna einde verhaal

Mercedes-Benz tovert twee speciale versies van de G-klasse uit de hoge hoed waarvan er één in ieder geval naar Nederland komt. Dat lijkt dan ook de versie met de grootste betekenis. Het is namelijk een Final Edition die het afscheid van de G500 inluidt.

In een vloeiende beweging trekt Mercedes-Benz het doek van de Mercedes-AMG G63 Grand Edition én van de G500 Final Edition. De Nederlandse importeur rept vooralsnog met geen woord over de eerste, wat feitelijk niet veel meer is dan een tot 1.000 exemplaren gelimiteerde G63 AMG die is afgewerkt met een reeks matzwarte en goudkleurige accenten. De G500 Final Edition komt in ieder geval wél naar ons land en die speciale en eveneens gelimiteerde uitvoering zwaait de G500 uit.

In 1993 - inmiddels al dertig jaar geleden - introduceerde Mercedes-Benz voor het eerst een V8 in de toen actuele G-klasse. Die G500 werd in een kleine oplage gebouwd en met de Final Edition van de huidige G-klasse brengt Mercedes-Benz een hommage aan die eerste G500 en luidt er direct het naderende afscheid van die motorversie mee in.

De Mercedes-Benz G500 heeft een 421 pk sterke biturbo V8 die - ondanks dat het getal '500' anders doet vermoeden - een slagvolume van 4 liter heeft. De Mercedes-Benz G500 Final Edition komt in de kleur Obsidiaanzwart, in de speciale Manufaktur-lakken Opalietwit Mano en het ook voor de Manufaktor-catalogus nieuwe Olijf Magno beschikbaar. Van de G500 Final Edition in elk van deze kleuren komen wereldwijd 500 exemplaren.

De Mercedes-Benz G500 Final Edition staat op 20-inch lichtmetaal met vijf dubbele spaken. Kies je de G500 Final Edition in de kleuren Obsidiaanzwart of Opaliet Mano, dan zijn de wielen in glanzend zwart uitgevoerd. Mercedes-Benz geeft de G500 Final Edition uiteraard een stel Final Edition-badges, onder meer op de stootlijsten en op de reservewielhouder. Vanuit de buitenspiegels wordt het G-logo en de tekst 'Stronger than time' op de grond geprojecteerd als de auto stilstaat. De ring van de reservewielhouder is in glanzend chroom uitgevoerd en ook in onder meer de bumpers kom je deze glimmende afwerking tegen. Verder maken verlichte Final Edition-instaplijsten en een speciaal uitgevoerde sleutel, het Superior Line-pakket met Burmester-audio, speciale nappalederen Manufaktur-interieurbekleding dat is afgestemd op de kleur waarin de auto is uitgevoerd deel uit van het Final Edition-feestje. Een Nederlandse prijs is er nog niet.

Het vertrek van de G500 betekent niet het eind van de G-klasse. Zo komt er zelfs nog een volledig elektrische variant van de G-klasse: de EQG.