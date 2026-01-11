We kijken in de glazen bol van onze visionaire kunstenaars, die op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

Wie in een zee van cross-overs en SUV’s toch nog extra stoer voor de dag wil komen, moet bijna al kiezen voor iets als een Mercedes G-klasse. Te duur? Dan is er goed nieuws, want de iconische G krijgt een klein broertje.

De Mercedes-Benz G-klasse behoeft in feite geen introductie. Met een leven dat begon als legervoertuig en sinds de jaren 70 een eindeloze hoeveelheid civiele varianten opleverde, is dit één van de grootste iconen uit de Mercedes- en autohistorie. Gezien de status van deze terreinbeul is het niet zo gek dat Mercedes het heel lang niet aandurfde om met een volledig nieuwe G-klasse te komen. Toen dat in 2018 eindelijk wel gebeurde, leek die auto als twee druppels water op zijn iconische voorganger.

Het is opmerkelijk dat Mercedes altijd de behoefte heeft onderdrukt om het succes van de G-klasse uit te melken met de ontwikkeling van allerlei afgeleiden. Bravere SUV’s van het merk kregen steevast een totaal andere en veel gladdere vormgeving. En waar Jeep kwistig met Wrangler-elementjes strooit en Ford de Bronco breder beschikbaar maakt met de Bronco Sport, bleef het bij Mercedes tot nu toe bij die ene, grote, dure G.

Tot nu toe, maar dat blijft niet altijd zo. Mercedes werkt inmiddels aan een gloednieuw en nog naamloos model dat sterk op de G-klasse gaat lijken, maar kleiner en goedkoper wordt. Denk grofweg aan het formaat van een GLB, al zullen de proporties toch weer wat anders zijn. Geruchten over deze auto gaan al meer dan tien jaar rond, maar de laatste tijd wordt het concreter. Zo zagen we de ‘baby-G’ al gecamoufleerd langsrijden, wat voor onze huistekenaar een mooie basis vormde voor de tekeningen die je op deze pagina’s ziet.

Met zijn vierkante koets, zichtbare ‘regengoten’, opgelegde motorkap en hoekige, uitstekende wielkasten laat de kleine G geen enkele twijfel bestaan over zijn inspiratiebron. Verder weten we nu al dat de auto geen traditionele achterklep krijgt, maar een naar links openende deur met daarop een reservewiel-achtig ornament. Bij de reguliere G-klasse is dat wiel trouwens optioneel en bij de elektrische G kun je hier ook een opbergbox voor je laadkabel laten monteren, dus het is niet gezegd dat hier ook echt een wiel komt.

Alles uniek

De unieke vormen én unieke details leiden tot heel wat hoofdbrekens bij Mercedes. Chief technology officer Markus Schäfer liet al eens doorschemeren dat dit project veel meer tijd kost dan gedacht, juist omdat er zo min mogelijk onderdelen van meer alledaagse modellen kunnen worden gebruikt. Dat zou het unieke karakter van de G-klasse volgens Schäfer alleen maar geweld aandoen.

Dat gaat best ver. Zo krijgt de kleine G-klasse naar verluidt een uniek chassis, een kleinere versie van het ladderchassis dat onder de échte G-klasse zit, omdat ook het kleinere model over serieuze terreincapaciteiten moet beschikken. Alleen de aandrijflijnen zijn mogelijk niet uniek. Net als de nieuwe CLA en GLB ligt de nadruk ongetwijfeld op volledig elektrische varianten, maar er komen ook ‘gewoon’ (mild-)hybrides met een verbrandingsmotor aan boord. Die aandrijflijnen worden ongetwijfeld gedeeld met de andere compacte modellen, maar dat is absoluut geen schande.

De compacte G-klasse verschijnt naar verwachting uiterlijk in 2027 op het toneel en vindt dan meteen een directe rivaal tegenover zich. Land Rover, dat ‘Defender’ nu ook als merk gebruikt, werkt momenteel aan een kleiner model onder de Defender dat qua filosofie en positionering als twee druppels water op de kleine G-klasse lijkt. Trouw aan het recept van zijn iconische basis dus, maar dan compacter en betaalbaarder.

Wie weet dat zelfs de dure, grote Defender behoorlijk populair is en veel Nederlanders maar wat graag in een G-klasse zouden stappen als dat haalbaar zou zijn, moet niet raar staan te kijken als we deze ‘kleine’ beultjes nog best vaak gaan zien in Nederland.