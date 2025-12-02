Familie-uitbreiding voor de Mercedes-Benz G-klasse

Het grootste (of juist kleinste) nieuws over de Mercedes-Benz G-klasse van dit moment, is de komst van een gloednieuw klein broertje. Toen er vanmiddag een persbericht over 'familie-uitbreiding voor de G-klasse' in ons digitale postvak kletterde, dachten we dan ook dat het daarover zou gaan. Niets blijkt minder waar: we krijgen de gloednieuwe Mercedes-Benz G-klasse Cabriolet beter dan ooit te zien. Die zit namelijk ook nog in de pijplijn.

Uiteraard is die deels open G-klasse een stuk minder verrassend dan de kleine elektrische 'G'. Dat is immers gewoon een G-klasse met een deels open dak. Toch is dat wat kort door de bocht, want hij wordt wel degelijk wat anders dan we gewend waren van de oorspronkelijke G-klasse. Het wordt namelijk een landaulet, zoals Mercedes-Maybach die overigens al wel aanbood van de vorige G-klasse. Dat past natuurlijk goed bij de uiterst gefortuneerde doelgroep die Mercedes-Benz voor ogen heeft. Overigens is hiermee wel meteen de bevestiging er dat de nieuwe G-klasse Cabriolet straks gewoon als Mercedes-Benz wordt aangeboden. Een Mercedes-Maybach-versie zit mogelijk echter ook weer in het vat.