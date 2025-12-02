Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Familie-uitbreiding voor de Mercedes-Benz G-klasse

Het dak eraf

3
Mercedes-Benz G-klasse Cabriolet
Joas van Wingerden

Mercedes-Benz spreekt over familie-uitbreiding voor de G-klasse. Dan denk je misschien dat het gaat over de kleinere elektrische broer die eraan komt, maar niets is minder waar.

Het grootste (of juist kleinste) nieuws over de Mercedes-Benz G-klasse van dit moment, is de komst van een gloednieuw klein broertje. Toen er vanmiddag een persbericht over 'familie-uitbreiding voor de G-klasse' in ons digitale postvak kletterde, dachten we dan ook dat het daarover zou gaan. Niets blijkt minder waar: we krijgen de gloednieuwe Mercedes-Benz G-klasse Cabriolet beter dan ooit te zien. Die zit namelijk ook nog in de pijplijn.

Uiteraard is die deels open G-klasse een stuk minder verrassend dan de kleine elektrische 'G'. Dat is immers gewoon een G-klasse met een deels open dak. Toch is dat wat kort door de bocht, want hij wordt wel degelijk wat anders dan we gewend waren van de oorspronkelijke G-klasse. Het wordt namelijk een landaulet, zoals Mercedes-Maybach die overigens al wel aanbood van de vorige G-klasse. Dat past natuurlijk goed bij de uiterst gefortuneerde doelgroep die Mercedes-Benz voor ogen heeft. Overigens is hiermee wel meteen de bevestiging er dat de nieuwe G-klasse Cabriolet straks gewoon als Mercedes-Benz wordt aangeboden. Een Mercedes-Maybach-versie zit mogelijk echter ook weer in het vat.

3 Bekijk reacties
Mercedes-Benz Mercedes-Benz G-klasse

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Mercedes-Benz G-klasse 500 AMG-Line

Mercedes-Benz G-klasse 500 AMG-Line

  • 2018
  • 55.650 km
€ 134.900
Mercedes-Benz G-klasse 63 AMG Manufaktur Facelift

Mercedes-Benz G-klasse 63 AMG Manufaktur Facelift

  • 2024
  • 39.884 km
€ 319.888
Mercedes-Benz G-klasse 63 AMG Designo Leder Exclusive Burmester

Mercedes-Benz G-klasse 63 AMG Designo Leder Exclusive Burmester

  • 2022
  • 64.553 km
€ 224.888

Lees ook

Nieuws
Spyshots Mercedes-Benz g-klasse

Dit is de kleine en veel goedkopere Mercedes-Benz G-klasse!

Nieuws
Brabus 800 XL Cabrio (Mercedes-Benz G-klasse)

Mercedes-Benz G-klasse dakloos, maar niet voor daklozen

Nieuws
Mercedes-Benz baby-G

Kleine G-klasse bezorgt Mercedes hoofdpijn

Nieuws
Mercedes-Benz 240 GD (Arcade Cars)

Mercedes-Benz G-klasse klaar voor droppings uit de lucht in de verkoop

Nieuws
Mercedes-Benz G-klasse Cabriolet

Mercedes-Benz G-klasse Cabriolet keert terug, maar niet zoals hij was

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (3)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.