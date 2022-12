Dit is de Mercedes-AMG G63 4x42!

Voordat we ervan langs krijgen: inderdaad, deze auto wordt niet vandaag onthuld. Dat gebeurde al eerder, maar gehuld in de nevelen die bij een exclusieve klantenpresentatie horen. Die nevelen beginnen op te trekken, dus vandaar dat we nu toch een blik werpen op de auto die eerder al meerdere malen op spionagebeelden voorbijkwam. Het gaat om een herinterpretatie van de ‘oude’ 4x4² (‘4x4 kwadraat’ of, in het Engels, ‘4x4 squared’), die in 2015 als één van de knotsgekke uitzwaai-edities werd gepresenteerd.

Portaalaandrijving

Het 4x4²-recept blijft in principe hetzelfde. Dat betekent dat ook de nieuwe versie nóg hoger op zijn poten staat. Dankzij portaalassen is dat opnieuw niet alleen show, maar levert het daadwerkelijk meer ruimte onder de auto op. 11,3 centimeter extra, volgens onze collega’s van AutoExpress. De wielen meten 22-inch en zijn evengoed gehuld in een enorme plak rubber, zoals dat hoort bij zo’n echte off-roader. Uiteraard gaat het om vijf exemplaren, want op de achterklep treffen we ook zo’n enorme hoepel aan. Hij gaat daar half verscholen achter een unieke, exclusieve 4x4²-plaat, uiteraard van carbon. Onder de bumper treffen we nog een extra bumperbalk aan en de wielkasten zijn flink breder dan normaal. Daar maakt deze über-G geen geheim van, want de verbredingen zijn er simpelweg in het zwart ‘tegenaan geplakt’.

Bpm

Het grote verschil met de vorige G-klasse 4x4² is de motor. Anders dan voorheen is het nu namelijk geen G500, maar een G63. Jawel: dit nu meer dan 2 meter hoge gevaarte wordt aangedreven door een biturbo-V8 met 585 pk. Van 0 naar 100 moet daarmee in zo’n 5 tellen achter de rug zijn. Iets minder snel dan bij een reguliere G63, maar voor zo’n gevaarte natuurlijk bizar snel. De G63 4x4² is in hoge mate naar wens samen te stellen en blijft altijd erg exclusief. Dat blijkt al uit het exclusieve karakter van de lancering, maar wordt ook bevestigd door de mededeling dat deze auto ‘de laatste van zijn soort’ is en slechts korte tijd beschikbaar zal zijn. Wat hij kost? Dat zul je als potentiële klant zelf moeten navragen. Dit weten we wel: met een officiële CO2-uitstoot van 456 gram per kilometer dient de Nederlandse koper rekening te houden met 140.500 euro aan bpm…

Edit: als het dan misgaat... Een eerdere versie van dit artikel was helaas niet te openen. Deze wel, anders kon je dit immers niet lezen. Excuses!