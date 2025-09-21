Kleine G-klasse bezorgt Mercedes hoofdpijn

Een kleine Mercedes-Benz G-klasse is al een tijdje onderweg en als we de woorden van de technische baas van Mercedes mogen geloven zijn ze al een heel eind met de ontwikkeling. Maar het project kost wel hoofdbrekens. "We moesten zoveel opnieuw ontwerpen".

Al twee jaar gonst het van de geruchten en worden er tipjes van sluiers opgelicht, maar nog nooit hebben we een glimp kunnen opvangen van de auto. Tot deze maand.

Op de persconferentie van de IAA in München zei Mercedes-CEO Ola Källenius dat we binnenkort de eerste prototypes op de weg kunnen gaan zien. Terwijl hij deze woorden uitsprak, was er op het scherm achter hem een afbeelding te zien van de G-familie, die zal worden uitgebreid met een cabriolet en dus de kleine ‘baby’-G.

In een rondetafelgesprek met journalisten weidde Markus Schäfer, chief technology officer bij Mercedes, nog verder uit over de ontwikkeling van de auto.

Geen bestaand platform

De mini-G-klasse zal niet op een bestaand platform staan, zoals eerder werd aangenomen. “Het moet een authentieke auto zijn”, zegt Schäfer, doelend op de offroadkwaliteiten van de G-klasse. “Dus we kunnen geen bestaand platform nemen. Het zal een afgeleide van een mini-ladderchassis zijn, met dezelfde kwaliteiten. Als je kijkt naar de wielophanging is het een compleet nieuwe ontwikkeling.”

Het onverschrokken uiterlijk van de auto bezorgt het team ook de nodige uitdagingen. Schäfer: “We zijn uiteindelijk veel meer unieke componenten gaan gebruiken dan we hadden gewild, omdat we bepaalde gebruiksmogelijkheden voor ogen hadden. Gaandeweg kwamen we tot de conclusie dat alles uniek moest zijn. We konden nog niet eens een handgreep van een ander model gebruiken, omdat de G-klasse zo’n uniek karakter heeft.”

Binnen twee jaar

Of de mini-G-klasse uitsluitend elektrisch zal zijn of ook leverbaar wordt met verbrandingsmotoren, wilde Schäfer niet zeggen. Wanneer de kleine Mercedes–Benz G-klasse in de showroom zal staan is niet precies bekend, maar het zal zeker binnen twee jaar zijn. De baby-G is onderdeel van een modellenoffensief van veertig nieuwe auto’s die tussen nu en 2027 worden geïntroduceerd. Wordt in ieder geval vervolgd.