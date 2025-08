Megabeloning van 25 miljard euro voor Tesla-topman Elon Musk

De nieuwe megabeloning is bedoeld om te voorkomen dat de rijkste man ter wereld bij het bedrijf vertrekt. Het gaat om een beloningspakket uit 2019, waardoor Musk 96 miljoen aandelen krijgt. Vorig jaar verklaarde een rechtbank in Delaware Musks beloningspakket uit 2018, gewaardeerd op meer dan 50 miljard dollar, nog nietig. De rechtbank stelde dat het goedkeuringsproces bij Tesla gebrekkig was en oneerlijk tegenover aandeelhouders.

Die rechtszaak trok wereldwijd veel aandacht. Duizenden Tesla-aandeelhouders stuurden brieven naar de rechter om hun mening te geven. Musk was zelfs zo boos over de beslissing van de rechter dat hij een formele verhuizing van Tesla in gang zette van de staat Delaware naar Texas. De zakenman ging ook in beroep tegen de uitspraak. Dat loopt nog.

Musk kon afgelopen jaar minder tijd in Tesla steken door andere werkzaamheden. Hij sneed als adviseur van het Witte Huis fors in de Amerikaanse overheidsuitgaven. Ook bemoeide hij zich met de politiek in Duitsland. Dit leidde tot boycotacties van boze consumenten, die vanwege Musks nevenactiviteiten geen Tesla meer wilden kopen.

Tesla verdedigde de nieuwe beloning voor Musk maandag. "Hoewel we erkennen dat Elons zakelijke ondernemingen, interesses en andere mogelijke bestedingen van zijn tijd en aandacht uitgebreid en veelomvattend zijn ... zijn we ervan overtuigd dat deze beloning Elon zal stimuleren om bij Tesla te blijven", aldus een speciale commissie bij het bedrijf.