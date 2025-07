Meerdere keren voorwerpen op snelwegen bij Apeldoorn

In de nacht van maandag op dinsdag lagen er brokken beton op de A1 bij Ugchelen. Eerder ging het om voorwerpen op de A50 bij Klarenbeek en bij Beekbergen. De politie zegt dat een van die meldingen ging over een groot stuk steen "of andere brokstukken". In totaal weet de politie van vier nachten in juli waarin mensen op de snelweg tegen of over voorwerpen reden. Mogelijk is het vaker gebeurd.

Niemand raakte bij de voorvallen gewond, maar voertuigen liepen wel schade op.

De politie vraagt getuigen zich te melden. "Het is meer dan opvallend dat dit in korte tijd op vergelijkbare plaatsen gebeurt", zegt de politie verder. Meer onderzoek is nodig, ook om te bepalen of in alle gevallen de voorwerpen met opzet op de snelweg belandden.