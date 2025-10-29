Mazda Vision X-Compact is misschien wel de nieuwe Mazda 2!

Op de stand van Mazda schitteren tijdens de Japan Mobility Show twee toekomstvisies. Dit is de Mazda Vision X-Compact. Die laat misschien wel zien wat je van een nieuwe Mazda 2 kunt verwachten!

De Mazda Vision X-Compact is net als de Vision X-Coupe waarmee hij gelijktijdig debuteert een voorproefje op wat er komen gaat. In tegenstelling tot de Vision X-Coupe is de Vision X-Compact bescheiden van formaat.

De Vision X-Compact is 3,83 meter kort en dat betekent dat dit visuele voorproefje een kleine dertig centimeter korter is dan de vorige generatie Mazda 2 (non-Hybrid). De rode hatchback is 1,8 meter breed, 1,47 meter hoog en heeft een wielbasis van 2,52 meter. Mogelijk geldt de futuristisch Mazda als vooruitblik op een opvolger van de 2. Er zitten in ieder geval wat invloeden van in verwerkt!

Technische gegevens deelt Mazda niet. Het omschrijft de auto zelf op een wijze waar we weinig mee kunnen. De Vision X-Compact moet 'de band tussen mens en auto verdiepen door een fusie van een menselijk sensorisch model en empathische AI'. Toe maar. Wij zijn meer geïntereseerd in wat we zien. Als je het ons vraagt ziet de kleine toekomstvisie er namelijk bepaald niet verkeerd uit!