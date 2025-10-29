Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Mazda Vision X-Compact is misschien wel de nieuwe Mazda 2!

Voorlopig een klein mysterie

Mazda Vision X-Compact
Mazda Vision X-CompactMazda Vision X-CompactMazda Vision X-CompactMazda Vision X-CompactMazda Vision X-CompactMazda Vision X-CompactMazda Vision X-CompactMazda Vision X-CompactMazda Vision X-CompactMazda Vision X-CompactMazda Vision X-CompactMazda Vision X-Compact
Lars Krijgsman

Op de stand van Mazda schitteren tijdens de Japan Mobility Show twee toekomstvisies. Dit is de Mazda Vision X-Compact. Die laat misschien wel zien wat je van een nieuwe Mazda 2 kunt verwachten!

De Mazda Vision X-Compact is net als de Vision X-Coupe waarmee hij gelijktijdig debuteert een voorproefje op wat er komen gaat. In tegenstelling tot de Vision X-Coupe is de Vision X-Compact bescheiden van formaat.

Mazda Vision X-Compact

Mazda Vision X-Compact: lekker eigenwijs.

De Vision X-Compact is 3,83 meter kort en dat betekent dat dit visuele voorproefje een kleine dertig centimeter korter is dan de vorige generatie Mazda 2 (non-Hybrid). De rode hatchback is 1,8 meter breed, 1,47 meter hoog en heeft een wielbasis van 2,52 meter. Mogelijk geldt de futuristisch Mazda als vooruitblik op een opvolger van de 2. Er zitten in ieder geval wat invloeden van in verwerkt!

Mazda 2 Sedan

Er is nog een op de Toyota Yaris gebaseerde Mazda 2 Hybrid, maar déze échte 2 van Mazda is uit productie.

Technische gegevens deelt Mazda niet. Het omschrijft de auto zelf op een wijze waar we weinig mee kunnen. De Vision X-Compact moet 'de band tussen mens en auto verdiepen door een fusie van een menselijk sensorisch model en empathische AI'. Toe maar. Wij zijn meer geïntereseerd in wat we zien. Als je het ons vraagt ziet de kleine toekomstvisie er namelijk bepaald niet verkeerd uit!

Plaats een reactie
Mazda

PRIVATE LEASE Mazda

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Mazda CX-5 e-Skyactiv G 141 Homura - Zwart lederen interieur | 19-inch lichtmetalen velgen, Black | Alarmsysteem | Automatisch dimmende binnenspiegel met randloos design

Mazda CX-5 e-Skyactiv G 141 Homura - Zwart lederen interieur | 19-inch lichtmetalen velgen, Black | Alarmsysteem | Automatisch dimmende binnenspiegel met randloos design

  • 2025
  • 10 km
€ 53.290
Mazda 6e 68,8 kWh Takumi Plus | 360° View Monitor | Alarmsysteem | Lane Keep Assist (LKA)

Mazda 6e 68,8 kWh Takumi Plus | 360° View Monitor | Alarmsysteem | Lane Keep Assist (LKA)

  • 2025
  • 10 km
€ 47.990
Mazda CX-5 e-Skyactiv G 141 Homura - Zwart lederen interieur | 19-inch lichtmetalen velgen, Black | Alarmsysteem | Automatisch dimmende binnenspiegel met randloos design

Mazda CX-5 e-Skyactiv G 141 Homura - Zwart lederen interieur | 19-inch lichtmetalen velgen, Black | Alarmsysteem | Automatisch dimmende binnenspiegel met randloos design

  • 2025
  • 10 km
€ 53.290

Lees ook

Nieuws
Mazda Vision X-Coupe

Mazda Vision X-Coupe: 510 pk sterke plug-in hybride met wankelmotor

Op Zoek Naar
Suffe MPV's met hoge instap

Deze kleine MPV's zijn wat suf maar zitten hoog, zijn ruim, betaalbaar en betrouwbaar

Nieuws
Euro NCAP Dongfeng Box

Dongfeng Box verfrommelt tijdens botsproef, ook T-Cross en DS N°8 stellen teleur

Nieuws
Mazda Vision Model

Mazda brengt 'belichaming van rijplezier' naar Tokio

Nieuws
Mazda CX-5 Back to Basics

De nieuwe Mazda CX-5 is nog goedkoper als je de automaat meerekent - Back to basics

Lezersreacties (0)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.