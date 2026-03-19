De Mazda 2 Hybrid is vernieuwd, aldus Mazda. Op technische of uiterlijke wijzigingen hoef je niet te rekenen. Aan de 116 pk sterke hybride aandrijflijn wordt niet gesleuteld. Waar het vooral wel om gaat: uitrusting. Mazda's versie van de Toyota Yaris krijgt namelijk een verbeterde standaarduitrusting.

Elke Mazda 2 Hybrid beschikt voortaan over Driver Monitoring System. De uitrusting van instapuitvoering Prime-Line is stevig uitgebreid. Wat er allemaal nieuw is: 15-inch lichtmetalen wielen, stoelverwarming, een automatisch dimmende binnenspiegel, elektrisch bedienbare zijruiten achter, vier in plaats van twee speakers, een achterspoiler, een in hoogte verstelbare bijrijdersstoel en fraaiere afwerking van het interieur. De Mazda 2 Hybrid Prime-Line kostte tot voor kort nipt minder dan €27.000. Deze instapper mag met meer uitrusting voortaan mee voor €27.990.

Na de Prime-Line volgt de Centre-Line. Die kost €29.290 en biedt zes luidsprekers, een regensensor en een met leer bekleed stuurwiel. Daarboven staat de Exclusive-Line waar je minimaal €31.690 voor betaalt. Deze variant heeft voortaan onder meer led-koplampen en led-mistlampen. Hoger op de lijst staan de Homura (€33.590) en Homura Plus (€35.990).

De Mazda 2 Hybrid heeft een hogere vanafprijs dan de Toyota Yaris Hybrid. Die is er met 116 pk sterke aandrijflijn vanaf €27.195. Er zijn echter verschillen in uitrusting. Zo heeft de voordeligste Yaris Hybrid bijvoorbeeld geen lichtmetalen wielen. In tegenstelling tot de Mazda 2 Hybrid is de Toyota Yaris Hybrid er ook met een 130 pk sterke hybride aandrijflijn.