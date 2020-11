McLaren's hybride supercar heet Artura

McLaren maakt binnenkort een eind aan de Sports Series zoals die momenteel bestaat. De Sports Series, die uit auto's als de 570S en 600LT bestaat, wordt vervangen door een hybride nieuwkomer. McLaren heeft nu een naam op dat op stapel staande model geplakt: Artura. Daarnaast meldt McLaren dat de Artura al in de eerste helft van volgend jaar in de verkoop gaat. Een onthulling zal dan ook niet lang meer op zich laten wachten.

De McLaren Artura is overigens niet de eerste McLaren met elektro-ondersteuning. Zo was de in 2012 gepresenteerde hypercar P1 een plug-in hybride en ook snelheidsextremist Speedtail had al een hybride aandrijflijn. In de Artura wordt de elektrotechniek echter gekoppeld aan een biturbo V6. De Artura is daarmee de eerste McLaren met een zescilinder achter de voorstoelen. McLaren belooft echter dat de V6 dankzij de elektrohulp wat pure kracht betreft niet onder zal doen voor de huidige modellen in de Sport Series met dubbel geblazen 3.8 V8. We mikken erop dat de nieuwe hybride McLaren een plug-in hybride is, daar McLaren spreekt over een 'middelgrote elektrische actieradius'.

De Artura is gebouwd op een tot op het kleinste moertje nieuw chassis, dat net als de rest van McLarens modellen is doorspekt met lichtgewicht materialen. Volgens McLaren wordt het extra gewicht dat de componenten van de hybride aandrijflijn met zich meebrengen gecompenseerd door de McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA). Benieuwd naar het uiterlijk van de McLaren Artura? Zoek dan niet verder, onlangs konden we je namelijk al de patentplaten van de hybride nieuwkomer laten zien. De komst van de Artura en het daarmee samenvallende eind van de Sport Series heeft overigens geen gevolgen voor de Super Series (720S, 720S Spider en de 765LT) en Ultimate Series (Senna, Speedtail en Elva).