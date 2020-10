McLaren Elva in Gulf-jas

Een Britse hypercar in een retro-kleurstelling. Het lijkt een subcategorie die uit hooguit één auto kan bestaan, maar toch krijgt de Lotus Evija tijdens de Goodwood Speedweek gezelschap van de McLaren Elva in Gulf-kleuren.

McLaren presenteert de bijzondere Elva tijdens de Goodwood Speedweek, een grotendeels digitaal evenement voor de liefhebbers van wat er in normale jaren allemaal op het legendarische Goodwood-landschap gebeurt. Ter ere van dat evenement wordt de voorruitloze supersporter in een Gulf-jasje gehesen. Het blauw/oranje kleurenschema is vermoedelijk de meest herkenbare en vaakst toegepaste retro-kleurstelling die de autowereld rijk is.

Zonder helm

De Gulf-kleuren worden uiteraard op de Elva gespoten door MSO, McLarens personalisatietak. De presentatie van deze auto is voor McLaren een mooie gelegenheid om de Elva weer eens onder de aandacht te brengen, want dagelijks tegenkomen doen we ‘m zeker niet. De Elva werd in 2019 gepresenteerd als een extremist in de Ultimate Series. Daarmee staat het model naast de Speedtail helemaal bovenaan het gamma, maar toch zijn er grote verschillen. Waar de Speedtail een soort razendsnelle über-GT is met een driezits interieur, gaan bij de Elva alle praktische bezwaren resoluut uit het raam. Zelfs een voorruit ontbreekt op deze supersportieveling, die aan de achterzijde wat elementen lijkt te delen met de 720S. Een ingenieus windgeleidingsysteem moet ervoor zorgen dat de inzittenden desondanks zonder helm over straat kunnen gaan, al lijkt het circuit een beter passende setting.

149 stuks

De Elva wordt aangedreven door een – hoe kan het ook anders – extreem opgepompte versie van de bekende 4,0-liter V8. Die levert hier 815 pk en 800 Nm en duwt de geheel open auto binnen drie tellen van 0 naar 100 km/h. Het sprintje naar de 200 is in 6,7 tellen achter de rug. Duur is de Elva ook: in Nederland kostte de auto € 1.774.745. Eerder beloofde McLaren 399 exemplaren, maar inmiddels is dat aantal gezakt naar 149 stuks. Wie ‘m kan betalen, heeft daarmee een nóg exclusievere auto te pakken.