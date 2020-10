Lotus Evija maakt 'publieksdebuut' in iconische kleuren

Lotus heeft haar gloednieuwe hypercar, de Evija, voor het eerst in het openbaar laten zien. De Evija wordt uitgedost in een kleurstelling die ongetwijfeld veel autosportliefhebbers direct zullen herkennen.

De volledig elektrische Lotus Evija is tot op heden rijdend enkel nog met een soort camouflageprintje getoond. Dat ging ook nog om een test achter de schermen. Vandaag komt daar verandering in, want Lotus stuurt de productieversie de wegen bij Goodwood op. Tijdens de Goodwood Speedweek is men op pad gegaan met een Evija in de befaamde JPS-kleurstelling van Lotus F1-auto's uit de jaren 70 en 80. Volgens velen één van de allermooiste kleurstellingen uit de geschiedenis van de Formule 1. Overigens werd er ook een oranjekleurige Evija getoond (laatste foto).

Hoewel er bij het evenement geen bezoekers aanwezig konden zijn vanwege de pandemie, waren er niet alleen Lotus-medewerkers bij aanwezig. De zoon van de Goodwood-organisator en eigenaar van het landgoed, Lord March, mocht meerijden in de Evija. Dat was volgens hem een geweldige ervaring en we begrijpen wel waarom. De Evija beschikt over vier elektromotoren die tot maximaal 2.000 pk loslaten op alle vier de wielen. In minder dan drie seconden zit de Evija vanuit stilstand op 100 km/h en nog veel indrukwekkender zijn de slechts negen seconden die nodig zijn om op 300 km/h te zitten.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om dit jaar te beginnen met de productie van de Evija, maar dat lijkt - ongetwijfeld vanwege de huidige situatie - vertraging opgelopen te hebben. Volgens eerdere berichten gaat de Evija zo'n €1,88 miljoen kosten. Daar krijg je dan wel een tot 130 exemplaren gelimiteerde hypercar die qua vermogen vrijwel alles achter zich laat. Interessant detail: als je het rustig aan doet, moet je er volgens Lotus ook nog eens tot 400 km mee af kunnen leggen. We kunnen ons alleen voorstellen dat de gelukkige toekomstige eigenaren dat in de praktijk niet gaan proberen.