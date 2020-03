Mazda MX-30 nu ook als Luxury

Mazda breidt de prijslijst van de MX-30 uit met een tweede uitvoering. Per direct is Mazda's elektrische cross-over namelijk ook als Luxury te bestellen.

Het is oktober 2019 als Mazda tijdens de Tokyo Motor Show de MX-30 aan de wereld voorstelt, een op de CX-30 gebaseerde, volledig elektrische cross-over. Tot op heden was die alleen als First Edition te bestellen. Die introductieversie krijgt nu op de prijslijst gezelschap van een luxueuzer aangeklede uitvoering met de passende naam 'Luxury'. Mazda vraagt €33.990 voor de First Edition, de Luxury wisselt vanaf €38.990 van eigenaar. Voor dat geld krijg je uiteraard een uitgebreidere standaarduitrusting.

De Luxury is, totdat Mazda besluit om een een Signature-uitvoering aan het leveringsgamma van de MX-30 toe te voegen, de meest weelderig uitgeruste versie die je kunt krijgen. Ten opzichte van de First Edition beschikt de Luxury over extra zaken als een schuif-/kanteldak, een automatisch dimmende buitenspiegel aan de bestuurderskant, een ruitenwisserontdooier en stuurwielverwarming. De lijst met extra's gaat verder met een Bose-audiosysteem met twaalf luidsprekers, een 150w-stroomaansluiting en een uitgebreid pakket actieve en passieve veiligheidssystemen. Dat pakket bestaat onder meer uit Smart Keyless Entry, een 360-graden camera, Front en Rear Cross Traffic Alert, Smart City Brake Support Rear), Driver Attention ALertén Traffic Jam Assist. Dat laatste systeem maakt het mogelijk om tot een snelheid van 55 km/h min of meer autonoom in de file te rijden. De First Edition was met zaken als 18-inch lichtmetaal, adaptieve ledkoplampen, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel en een digitaal instrumentarium overigens al niet karig uitgerust. Die First Edition is vanaf nu ook in de kleuren Jet Black, Polymetal Gray en Machine Gray te krijgen. Arctic White Solid is net als Ceramic Metallic een gratis kleur voor de elektrische cross-over.

Zowel de First Edition- als de Luxury-uitvoeringen van de MX-30 staan in september bij de Nederlandse dealers. Bestellen kan per direct.

MX-30

De MX-30 heeft een 35,5 kWh groot accupakket en moet daarmee een actieradius van zo'n 200 kilometer (WLTP) kunnen halen. De 4,4 meter lange Mazda wordt aangedreven door een 143 pk sterke elektromotor, een unit die de cross-over in 9,7 seconden aan een snelheid van 100 km/h helpt. De topsnelheid ligt op 140 km/h.