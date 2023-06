Mazda bouwt na 11 jaar weer auto met rotatiemotor

Mazda meldt trots dat het in zijn Ujina-fabriek in het Japanse Hiroshima de productieband van de Mazda MX-30 e-SkyActiv R-EV heeft aangeslingerd. De Mazda MX-30 was in Nederland lang enkel met een volledig elektrische aandrijflijn te krijgen en bestond elders in de wereld eveneens met een mild-hybride aandrijflijn. Ook in Europa én in Nederland is de Mazda MX-30 nu leverbaar met een tweede aandrijflijn. Dat is een bijzondere.

De Mazda MX-30 e-SkyActiv R-EV is net als de reguliere MX-30 elektrisch aangedreven, maar hij heeft een rotatiemotor aan boord die als range-extender fungeert. Daarmee is de MX-30 e-SkyActiv R-EV het eerste in serie gebouwde Mazda met een rotatiemotor sinds 2012.

Natuurlijk was al bekend dat de MX-30 e-SkyActiv R-EV eraan zat te komen. Sterker nog: al in januari dit jaar maakte de Nederlandse importeur bekend wat de prijzen zijn. De productiestart markeert toch een bijzonder moment in de geschiedenis van Mazda. Hun laatste model met een rotatiemotor was de RX-8 en die ging deze maand precies 11 jaar geleden uit productie.

In 1965 hing Mazda bij wijze van primeur een rotatiemotor in de eerste Cosmo. Ook de coupé van de eerste generatie Familia kwam eind jaren 60 als R100 met een rotatiemotor op de markt. Meer Mazda's met dit bijzondere type verbrandingsmotor waren de RX-3 uit de jaren 70, de Luce (R130), de RX-2, RX-4, de latere Cosmo's en natuurlijk de verschillende generaties RX-7 én de RX-8. Mazda hing zelfs een rotatiemotor in een Parkway geheten bus en in een op de Holden Premier gebaseerde Roadpacer. Ook de tweede generatie van Mazda's B-serie pick-up was met een rotatiemotor te koop. In totaal heeft Mazda naar eigen zeggen bijna 2 miljoen auto's met een rotatiemotor gebouwd.

MX-30 e-Skyactiv R-EV

De MX-30 is in feite een plug-in hybride. Hij heeft een accupakket dat met 17,8 kWh een aanzienlijk kleinere capaciteit heeft dan het exemplaar in de reguliere MX-30. Die accu is goed voor een elektrisch bereik van 85 kilometer. De rotatiemotor die als range-extender fungeert én extra vermogen kan leveren als dat nodig is, heeft een inhoud van 830 cc en levert 74 pk bij 4.700 tpm. De elektromotor in de MX-30 e-SkyActiv R-EV levert 170 pk en is daarmee krachtiger dan het 145-pk exemplaar in de reguliere MX-30.