Back to Basics: Mazda CX-30

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Sinds vorig jaar levert Mazda een model tussen zijn CX-3 en CX-5 in en die heet, uiteraard, niet CX-4 maar CX-30 . Instappen kan vanaf € 30.490 en vandaag kijken we naar wat je voor dat bedrag krijgt.

Mazda CX-30

€ 30.490

Voor net iets meer dan 30 mille krijg je bij Mazda een CX-30 met een 2,0-liter: de SkyActiv-G met 122 pk. Andere leverbare motoren zijn de SkyActiv-X benzine met 180 pk (vanaf € 33.490) en de SkyActiv-D diesel met 116 pk (vanaf € 36.390). Het standaarduitrustingsniveau krijgt van Mazda geen naam mee en moet twee stappen boven zich dulden: de Comfort en de Luxury. De laatste van die twee is het compleetst en alleen leverbaar in combinatie met de dieselkrachtbron of de 180 pk benzinemotor. Schakelen in de instapper gaat middels een zestraps handbak. Een automaat kost € 2.000 extra.

Uiterlijk

Mocht je een CX-30 met een kleurtje willen, dan stijgt de vanafprijs met minstens € 800. De standaardlak is namelijk Arctic White Solid: wit. Mazda monteert altijd lichtmetalen wielen onder zijn cross-over en die zijn op de basisuitvoering donkergrijs van kleur en 16-inch in omvang. Zowel voor als achter gebruikt Mazda ledverlichting, maar de dagrij-exemplaren zijn op de goedkoopste versie halogeen uitgevoerd.

Verder zijn er weinig zaken die wijzen op een basisuitvoering van de CX-30. De auto wordt namelijk standaard geleverd met een uitlaatpijp aan beide zijden van de achterkant, chromen raamomlijsting en meegespoten spiegelkappen. Op de twee duurdere uitrustingsniveaus zijn die attributen hetzelfde. De zijspiegels zijn overigens altijd in staat zichzelf in te klappen, te verwarmen en te verstellen.

Interieur en rijden

Instappen in de CX-30 doe je na de auto te ontgrendelen met de afstandsbediening. In het interieur verwerkt Mazda blauw kunstleer op het dashboard, zilverkleurige accenten en een lederen stuurwiel en pookknop. Hier geen zee aan zwart kunststof zoals in sommige andere instappers. Alle vier de deurramen van de CX-30 zijn elektrisch te openen en te sluiten. Mocht het daar te warm voor zijn, dan is een handmatige airco aanwezig om de inzittenden van verkoeling te voorzien.

Het infotainmentsysteem maakt gebruik van een 8,8-inch scherm dat zich laat bedienen met een draai- en drukknop. Voor de in- en output is er zat keuze, want het systeem is uitgerust met usb-poorten, DAB+ digitale radio, Apple CarPlay, BlueTooth en navigatie. De bestuurder kan naast van de draai- en drukknop ook gebruik maken van knoppen op het stuur.

Dat is echter niet het enige dat een standaard-CX-30 de bestuurder te bieden heeft. Een head-up display, een digitaal instrumentarium en adaptieve cruisecontrol zijn aanwezig op het instapmodel. Voor de veiligheid rust Mazda zijn cross-over altijd uit met onder meer een noodremsysteem, een dodehoeksensor en vermoeidheidsherkenning.

Is deze standaarduitrusting jou te min en heb je een ruimer budget? De upgrade naar Comfort kost € 1.750 en biedt onder meer 18-inch wielen, een automatisch bedienbare achterklep en stoelverwarming. Voor de Luxury ben je minstens € 35.490 kwijt. Naast de automatische upgrade onder de motorkap beschikt de CX-30 in die uitvoering over onder meer lederen bekleding, adaptieve ledverlichting en een Bose audiosysteem met twaalf speakers.

*De configurator van Mazda biedt maar weinig platen van de samengestelde auto. Hierdoor kunnen wij minder laten zien dan jullie van ons gewend zijn.