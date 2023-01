Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV: met rotatiemotor!

De Mazda MX-30 is in Nederland altijd volledig elektrisch aangedreven, maar krijgt er nu een nieuwe versie bij. Dit is de Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV. Die is altijd elektrisch aangedreven, maar heeft ook een rotatiemotor!

Mazda brengt een bijzonder stukje technische historie in moderne vorm terug. Het hangt namelijk een rotatiemotor in de MX-30. Dit is de Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV, in feite een plug-in hybride die altijd volledig elektrisch is aangedreven maar die dus wel een verbrandingsmotor aan boord heeft.

De Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV heeft een relatief kleine accu aan boord. Hij heeft namelijk een capaciteit van 17,8 kWh, minder dus dan de reguliere MX-30 die 35,5 kWh aan elektrische longinhoud heeft. Het accupakket is goed voor een elektrisch bereik van 85 kilometer. Daarbij heeft de MX-30 e-Skyactiv R-EV een rotatiemotor die als generator fungeert. Een range-extender dus. Die bijzondere machine haalt zijn benzine uit een 50 liter tank. En helpt de MX-30 e-Skyactiv R-EV aan een totale actieradius van meer dan 600 kilometer. De rotatiemotor zelf heeft een inhoud van 830 cc en levert 74 pk bij 4.700 tpm, maar die krachten gaan dus niet naar de wielen. Het blok weegtDat de motor een kleine inhoud heeft is voor een rotatiemotor heel normaal. Ter vergelijking: de laatste rotatiemotor die Mazda in de RX-8 leverde was slechts 654 cc groot.

De elektromotor in de MX-30 e-Skyactiv R-EV is met 170 pk en 260 Nm overigens sterker dan die van de reguliere MX-30 (145 pk). Hij bereikt in 9,1 seconden een snelheid van 100 km/h en is daarmee iets rapper dan de reguliere elektrische versie (9,7 seconden). Z'n topsnelheid is begrensd op 140 km/h. DC-laden kan met tot 36 kW (3-fase). De nieuwe motorversie van de MX-30 heeft overigens ook V2L-technologie en dus kun je er ook elektrische apparaten mee opladen. Met een leeggewicht van 1.778 kilo is de MX-30 e-Skyactiv R-EV wel zwaarder dan de minimaal 1.620 kilo wegende elektrische variant.

Mazda introduceert direct een speciale uitvoering van de MX-30 e-Skyactiv R-EV: de Edition R. Bij die speciale versie zijn de dakbogen en delen van de achterzijde in de kleur Maroon Rouge uitgevoerd, een knipoog naar het dak van Mazda's eerste personenauto: de R360 Coupé. De rest van de carrosserie is in het zwart uitgevoerd. Deze speciale editie krijgt onder meer rotorvormige emblemen op de vloermaten en hoofdsteunen.

In Duitsland heeft de Mazda MX-30 e-Skyactiv R -EV een vanafprijs van €35.990 voor de Prime-Line-uitvoering. De speciale Edition R kost er zo'n tien mille meer. Zoals gezegd zijn de Nederlandse prijzen er nog niet.