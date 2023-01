Mazda droomt nog altijd over sportwagen met wankelmotor

De Mazda RX-8 ging in 2012 uit productie en de laatste RX-7 was er tot 2002. Sportwagens met wankelmotor behoren dus al even tot het verleden bij Mazda, maar dat wil niet zeggen dat het merk er niet (nog altijd) vredig over droomt. Het Britse Autocar sprak naar aanleiding van de presentatie van de Mazda MX-30 met een wankelmotor als range-extender in Brussel met een paar bestuursleden van het Japanse merk, en die noemden dat een sportwagen met wankelmotor nog altijd tot de ambities van Mazda behoort. Concrete plannen heeft het merk echter geenszins, want eerst wil het focussen op het elektrificeren van zijn modellengamma.

Mazda ontwikkelde voor de MX-30 E-SkyActiv R-EV een geheel nieuwe wankelmotor die een stuk efficiënter, lichter en 'schoner' is dan eerdere exemplaren. Hoewel die motor als range-extender vrijwel alleen in het gebied van 2.450 tot 4.500 toeren per minuut draait, is die volgens de Mazda-engineers die 'm ontwikkelden ook geschikt voor hogere toerentallen, waarbij de motor een stuk meer vermogen produceert dan de maximaal 74 pk's die er in de MX-30 uit komen. Ook is het blok uit te breiden door meerdere rotatieschijven achter elkaar te plaatsen (de MX-30 heeft er één). Daarbij is de nieuwe krachtbron volgens Mazda betrouwbaarder dan de exemplaren van weleer, die niet bepaald bekendstonden om hun bullet proof karakter.

Mocht Mazda uiteindelijk bepalen om daadwerkelijk een nieuwe sportwagen met wankelmotor te gaan bouwen, dan zal die waarschijnlijk niet vóór 2030 op de markt komen. De Japanners geven zichzelf namelijk tot dat jaar de tijd om hun gehele line-up te elektrificeren. Daarmee is het ook wel heel onwaarschijnlijk dat we ooit nog een dergelijke auto in Europa gaan zien, daar sommige Europese landen al vanaf 2030 verbrandingsmotoren in de ban doen.