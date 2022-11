Mazda steekt 11 miljard euro in elektrificatie, hint op komst coupé

Mazda doet zijn strategie tot en met 2030 uit de doeken. Het merk geeft weer de komende jaren met nieuwe hybridetechnologieën te komen en wil uiterlijk in 2030 in elk segment een elektrische auto aanbieden. Verder laat het in een video een niet eerder getoonde coupé zien.

Ook Mazda is inmiddels overtuigd van het belang van de volledig elektrische auto op de mondiale markt en scherpt zijn elektrificatieplannen wederom aan. Mazda deelt de nabije toekomst op in drie fasen: eentje van nu tot en met 2024, eentje van 2025 tot en met 2027 en eentje van 2028 tot en met 2030. Vooralsnog wil het merk met zijn relatief frisse CX-60, CX-70, CX-80 en CX-90 (en uiteraard met de MX-30 met rotatiemotor) de markt blijven bedienen en werken aan een solide bevoorradingsketen. Voor daadwerkelijk nieuws moeten we de blik op de tweede fase richten.

Daarin stelt het merk met nieuwe hybridetechnologieën te komen die de aandrijflijnen met verbrandingsmotor moeten helpen nog efficiënter te worden. Verder wil Mazda rond 2025 de eerste EV's onthullen voor de wereldmarkten die er dan al nadrukkelijk om vragen, zoals die van de VS, China en Europa. Volgens Automotive News zou dat gepaard gaan met de opening van een fabriek voor elektrische Mazda's in de Verenigde Staten. Die site meldt tevens dat er in totaal zo'n €11 miljard is gemoeid met Mazda's plannen.

EV's goed voor 25 tot 40 procent van de verkopen in 2030

Dat geld moet in de periode 2028 tot en met 2030 leiden tot een EV-aanbod over de gehele breedte, dus in alle segmenten waarin het merk actief is. Waar het merk eerder nog wilde dat een kwart van zijn aanbod een EV was in 2030, denkt het nu dat in 2030 25 tot 40 procent van zijn verkopen bestaat uit volledig elektrische auto's.

Of een elektrische coupé mede daarvoor moet zorgen? Daarover reppen de Japanners met geen woord. Wel laat het in een video bij de herziene plannen een sportief gelijnde auto zien die we nog niet eerder zagen. Het 'Vision Study Model' toont van voren en achteren enige gelijkenissen met de huidige Mazda MX-5, maar lijkt met zijn silhouet meer op de laatste generatie Mazda RX-7. Voor de volgende MX-5 verwachten we een mild-hybride aandrijflijn, een eventuele daarboven gepositioneerde coupé zou zomaar óók een verbrandingsmotor aan boord kunnen hebben. Mazda geeft namelijk aan voorlopig niet van de verbrandingsmotor af te willen en wil de toepassing van duurzame brandstofsoorten niet uitvlakken.