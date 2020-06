Eindelijk nieuwe Mazda BT-50 op komst

Mazda is heer en meester gebleken in het opwarmen va zijn BT-50. De huidige tweede generatie van de BT-50 verscheen in 2011 op onder meer de Thaise, Zuid-Afrikaanse en Australische markt en is door de jaren heen diverse keren opgefrist. Mazda laat nu een schimmige afbeelding zien waarmee het de komst van een volledig nieuwe generatie aankondigt.

De BT-50 is een hier niet leverbare pick-up, al is zijn technische basis in Nederland geen onbekende. De huidige generatie is namelijk gebaseerd op de Ford Ranger. Voor de nieuwe, derde generatie BT-50 haakt Mazda bij het Japanse Isuzu aan als partner. Het ligt dan ook voor de hand dat de nieuwe BT-50 gebaseerd zal zijn op de eind vorig jaar gelanceerde Isuzu D-Max. Dat de samenwerking met Ford tot een eind is gekomen, heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat Ford op bedrijfswagengebied een innige samenwerking is aangegaan met Volkswagen.

Pick-upliefhebbers moetenwe teleurstellen: ook de nieuwe BT-50 komt niet naar Europa.