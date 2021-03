Mazda BT-50 Thunder: ruig werkpaard

Dit is de Mazda BT-50 Thunder, een wel heel ruig model dat we in Nederland helemaal niet kennen. De pick-up BT-50 Thunder oogt alsof -ie zijn tanden in de Ranger Raptor zou willen zetten.

Mazda heeft in onder meer Thailand, Zuid-Afrika en Australië de BT-50 in het gamma. Dat is een pick-up die in dezelfde klasse valt als hier wél bekende pick-ups als de Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, Nissan Navara en Ford Ranger. Met de Ranger had de vorige generatie BT-50 overigens een heel hechte band. Die was immers gebaseerd op Fords pick-up. De huidige BT-50 is onderhuids stiekem een Isuzu D-Max en dat maakt het werkpaard ditmaal volledig Japans. Deze speciale Thunder-uitmonstering verschaft de Mazda een extra stoer voorkomen.

De Thunder is de dikst uitgevoerde variant van de BT-50, al is de auto helaas alleen voor de Australische markt bestemd. Hij heeft een heftig aangepaste bumper, compleet met stalen bullbar waarin een led-lichtbalk is verwerkt. De BT-50 krijgt als Thunder onder meer dikke treeplanken, grote kunststof wielkastverbreders, 18-inch lichtmetaal, een elektrisch bedienbare aluminium rol om de laadbak mee af te dekken én een stellage achterop op allerhande zaken mee vast te sjorren. Een met bruin leer bekleed interieur? Van de partij.

De Mazda BT-50 Thunder oogt alsof geen rotswand te stijl voor 'm is, al is aan de aandrijflijn verder niet gesleuteld. De pick-up heeft de 190 pk en 450 Nm sterke 3.0 viercilinder dieselmotor van Isuzu in zijn neus. Vierwielaandrijving is standaard.