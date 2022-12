Mazda 6 aangescherpt, krijgt speciale jubileumeditie

Het is alweer ruim 20 jaar geleden dat de eerste generatie van de Mazda 6 in de Nederlandse showrooms te bewonderen was. De 626-opvolger legde Mazda in het eerste decennium van deze eeuw geen windeieren in ons land, daarna liepen de verkopen echter wel wat terug. De huidige Mazda 6 verscheen in augustus 2012 en is dus aardig op leeftijd. Dat is ook te merken aan de verkopen, dit jaar zijn er tot op heden 147 van verkocht. Het weerhoudt Mazda er niet van om de 6 nog eens aan te scherpen, want hij moet nog even door. Ook staat het stil bij het jubileum van de 6.

Mazda scherpt de stuurbekrachtiging aan, voorziet de 6 standaard van Cruising & Traffic Support (adaptieve cruisecontrol), een stuurassistent en ook kan het infotainment voortaan standaard overweg met Apple Carplay en Android Auto. Er komen ook twee uitvoeringen bij die enkel in combinatie met de 194 pk sterke Skyactiv-G 2,5-liter benzinemotor leverbaar worden: Homura en Takumi. De Humora-uitvoering is al even bekend, maar wordt iets aangepast. De bij de 6 normaal gesproken verchroomde accenten maken plaats voor zwarte exemplaren en ook staat de 6 als Homura op speciale zwarte 19-inch lichtmetalen wielen. De nieuwe Takumi-uitvoering heeft juist wél verchroomde accenten en onderscheidt zich vooral vanbinnen van andere Mazda's 6. Zo tref je er nappaleren bekleding, is er 'Japans Sen-hout', suède en aluminium te vinden in de afwerking van het interieur en is er ook led-interieurverlichting.

Maar hoe zit het dan met dat jubileum? Nou, daarvoor haalt Mazda de gelimiteerde 20th Anniversary Edition voor van stal. Die heeft een gekleurd nappaleren interieur en is voorzien van de speciale Artisan Red lakkleur. Je kunt 'm ook krijgen in Rhodium White. Een sjiek maar bescheiden feestje dus. Ook de 20th Anniversary Edition is er alleen met de 2.5. Behalve die 194 pk sterke krachtbron kun je in combinatie met andere uitvoeringen nog gaan voor de 165 pk sterke Skyactiv-G 2.0. In alle gevallen beschikt de Mazda 6 over een zestraps automaat. De prijzen en het gehele keuzepalet voor de Mazda 6 worden later bekend.