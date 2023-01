Mazda 2 opvallend vrolijk vernieuwd

De over enkele maanden negen jaar oude Mazda 2 krijgt nog een facelift. We hebben het dan niet over de Toyota Yaris-met-Mazda-badges, maar over de échte Mazda 2 die ook in Nederland al even meedraait.

Het Europese leveringsgamma van de Mazda 2 is tweeledig. Sinds 2015 verkoopt Mazda in Europa de een jaar eerder gepresenteerde huidige derde generatie Mazda 2, maar daar kwam in 2022 een heel nieuw model naast. Mazda verkoopt namelijk ook de Mazda 2 Hybrid, wat oneerbiedig gezegd een hybride Toyota Yaris waar Mazda zijn eigen logo's op heeft gedrukt. In Japan krijgt de volledig door Mazda zelf ontwikkelde 2 nu een facelift.

Mazda heeft de gewoonte zijn modellen door de jaren heen middels modeljaarupdates actueel te houden. Die zijn sommige jaren ingrijpender dan andere jaren. Zo was er in 2019 bijvoorbeeld sprake van een échte facelift. Ook nu legt Mazda de 2 weer op de snijtafel. De Mazda 2 krijgt aan zowel de voor- als achterzijde nieuwe bumpers. Dat is niet het meest opvallende, zoals je ongetwijfeld al had gezien op de foto's. De Mazda 2 maakt de voorheen chroomkleurige omlijsting van de grille zwart en laat het kunststof van de voorbumper nu doorlopen in de grille. Althans, als je voor die mogelijkheid kiest. In Japan zijn namelijk ook Sport-uitvoeringen die wel een met gaaswerk gevulde grille hebben.

Meer optisch nieuws heeft betrekking op de wielen en het dak. Er zijn namelijk nieuwe wieldoppen waarin de exterieurkleur terugkeert en Mazda plakt voor wie het wil folie met een andere kleur dan de rest van de carrosserie op het dak. Ook de zijspiegelkappen zijn in afwijkende kleuren te krijgen. Er is dus meer dan ooit aan persoonlijke smaak aan te passen. Volgens Mazda zijn er nu meer dan 198 kleurcombinaties mogelijk. De lakkleuren Airstream Blue Metallic en Aero Grey Metallic zijn nieuw. Ook levert Mazda nieuwe sierdelen voor in het interieur.

Blijft deze facelift dan in Japan? Wij denken van niet. De Nederlandse importeur zegt nog niet te kunnen bevestigen of ontkennen dat de Mazda 2 hier op dezelfde wijze wordt vernieuwd. Aangezien de Mazda 2 in Europa tot op heden wat updates betreft netjes in de pas liep met de in Japan geleverde Mazda 2 én het feit dat deze generatie 2 ook in Nederland nog even mee mag, durven we wel te speculeren dat de Mazda 2 hier binnenkort op vergelijkbare wijze wordt vernieuwd.