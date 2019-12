Prijzen bijgewerkte Mazda 2 bekend

In juli onderging de huidige, uit 2014 stammende Mazda 2 een facelift. Hoewel ook het exterieur van de auto werd bijgewerkt, waren de technische wijzigingen die Mazda doorvoerde interessanter. De compacte Japanner is voortaan namelijk altijd uitgerust met mild-hybrid-techniek.

De Nederlandse importeur vraagt minimaal € 17.490 voor de vernieuwde 2. Voor dat bedrag krijg je de sleutels van de Mazda 2 SkyActiv-G 75 in handen gedrukt, de 75 pk versie van de met mild-hybrid-techniek (M Hybrid) uitgeruste 1.5-benzinemotor. Dit is vooralsnog de enige uitvoering met deze krachtbron. Schakelen gaat in alle gevallen met een handgeschakelde zesbak. Prijzen van de 2 met automaat zijn er vooralsnog niet. Ook lijkt de 115 pk versie van de 1.5 niet terug te keren.

De 1.5 is er ook met een vermogen van 90 pk en deze motorvariant wordt gekoppeld aan diverse uitrustingsniveaus. De SkyActiv-G 90 Comfort is er vanaf € 18.690. Voor de Style Selected, Luxury en Signature vraagt Mazda respectievelijk € 19.490, € 21.990 en € 24.490. Die laatste is een nieuwe uitvoering, die onder meer blauwgrijze leren bekleding met witte biesjes op zowel stoelen als dashboard heeft.

Facelift

De gewijzigde 2 is onder meer te herkennen aan zijn volledig herziene snuit, die zijn horizontale lamellen verruilt voor gaaswerk. De chroomstrip die er omheen zit, is anders van vorm en loopt nu verder naar buiten door onder de koplampen. Die nu standaard van ledtechniek voorziene kijkers zijn fors groter dan voorheen en geven de 2 een serieuzere uitstraling. Adaptieve ledkijkers zijn optioneel en hetzelfde geldt voor zaken als Lane Keeping Assist, verkeersbordherkenning en een 360-gradencamera. Lager op de neus nemen we een strakker getekende bumper met chroomafwerking waar. De 2 is verder op nieuw lichtmetaal te zetten.

Mazda past naar eigen zeggen hoogwaardiger materialen toe in het interieur en er moeten voortaan minder geluiden binnendringen.