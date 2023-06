Ook Mazda 2 sedan krijgt nieuwe snuit

De Mazda 2 is een bijzondere modelfamilie. In Europa is de Mazda 2 zowel 'een Mazda 2' als een Toyota Yaris terwijl de Toyota Yaris eerder in de Verenigde Staten weer een Mazda 2 was. Daar komt bij dat de Mazda 2 ook nog eens als sedan te koop is. Dat sedannetje is nu net als de hatchback gefacelift.

AutoWeek kijkt verder dan zijn Nederlandse autoneus lang is en dus kijken we maar wat graag over de grens om de lekkerste of interessantste krenten uit de automobiele pap te vissen. Vandaag zakken we digitaal af naar Thailand waar Mazda de vernieuwde 2 sedan heeft gepresenteerd. De Mazda 2 sedan heeft dezelfde opfrisbeurt ondergaan als de Mazda 2 Hatchback onlangs. Dat betekent: een frisse toet en nieuwe en vooral eigenwijze manieren om het model te personaliseren.

De Mazda 2 sedan van de huidige generatie debuteerde eind 2014 en draait zodoende al behoorlijk lang mee, maar niet zo lang als de hatchback. Die werd namelijk enkele maanden eerder geïntroduceerd. De Mazda 2 sedan is zo'n 26 centimeter langer dan de hatchback en dat levert hem een flink grotere bagageruimte op. Waar de hatchback 255 liter opslokt, geniet je in de sedan van maar liefst 440 liter aan opbergpret. De Mazda 2 sedan is nooit in Nederland verkocht en dat gaat ook niet meer veranderen. Wel geeft de komst van deze herziene sedan ons een flinterdun excuus om de andere varianten te bekijken die nooit in Nederland zijn verschenen.

De Mazda 2 is binnen de Europese Mazda-familie een bijzondere. Het is namelijk zowel een Mazda als een Toyota. De Mazda 2 is er in Nederland namelijk als 'echte Mazda' met een 90 pk sterke mild-hybride 1.5 met handbak én als 90 pk sterke 1.5 met automaat zonder mild-hybride techniek. Daarnaast kun je in Nederland de Mazda 2 Hybrid aanschaffen, in feite niets anders dan een Toyota Yaris Hybrid met Mazda-badges. Europa is niet de enige markt waar de twee merken onderling badges uitwisselden.

De Mazda 2 hatchback - die in thuisland Japan tot 2019 overigens nog Demio heette - kwam in Mazda-vorm niet naar de Verenigde Staten. In plaats daarvan verkocht Toyota's inmiddels niet meer bestaande 'jongerenmerk' Scion de Mazda 2 sedan als Scion iA. Nadat Scion verdween, werd de Scion iA naar Toyota overgeheveld en als Toyota Yaris iA verkocht om vervolgens simpelweg als Yaris Ssdan door het leven te gaan. Later werd de Mazda 2 hatchback in de Verenigde Staten ook als Toyota verkocht. Die heette simpelweg Toyota Yaris Hatchback. De Mazda 2 sedan werd ook in Canada als Toyota Yaris Sedan verkocht en stond tot voor kort in Mexico als Toyota Yaris R op de verkooplijsten.