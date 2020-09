Nieuwe Mercedes-Benz S-klasse ook als Maybach en AMG

De nieuwe Mercedes-Benz S-klasse is nog vers van de pers, maar Mercedes heeft uiteraard veel meer varianten van de toplimousine in petto. In november wordt naar verluidt de nieuwe Maybach-versie onthuld en vanuit Mercedes-AMG staat er eveneens het nodige vuurwerk op stapel. Helaas moeten we ook afscheid nemen van enkele carrosserievarianten.

Bij de onthulling van de S-klasse bleef Mercedes-Benz nog wat op de vlakte over het motorenaanbod van de S-klasse. Alleen de zescilinders zijn vooralsnog aangekondigd, met zicht op een benzine-V8 en een plug-in hybride. Het Britse Autocar weet echter te melden dat er op korte termijn al meer varianten aan zitten te komen. In november wordt naar verluidt op de Guangzhou Motor Show in China de Maybach onthuld, voor de Chinese markt een belangrijk model. Volgens Markus Schäfer, de ontwikkelingschef van Mercedes, wordt de Maybach “behoorlijk anders dan de standaard lange versie”.

Het zal tevens de enige variant zijn die met een V12 zal worden geleverd, vermoedelijk met dezelfde 630 pk sterke krachtbron als in de huidige S 650. Voor de AMG’s keert de twaalfcilinder niet meer terug. In plaats daarvan komen er twee verschillende geëlektrificeerde modellen met de bekende 4.0-V8: de S63e en de S73e. Die laatste typeaanduiding hebben we in het verleden onder meer gezien op de SL 73 AMG, die toen nog werd voorzien van een 7,3-liter V12. In combinatie met een elektromotor op de achteras en een accupakket van 20 kWh moeten de nieuwe AMG’s echter meer vermogen gaan leveren dan ooit. De S63e gaat volgens insiders rond de 700 pk leveren, terwijl de S73e op ruim 800 pk uit moet komen. Dit is overigens waarschijnlijk dezelfde aandrijflijn als die in de GT 4-Door komt te liggen.

Schäfer weet ook te melden dat de coupé en cabriolet van de S-klasse niet meer terugkomen. Volgens hem is de interesse in China en Amerika, de grootste markten voor het vlaggenschip van Das Haus, niet groot genoeg. De focus op deze markten is tevens de reden dat er geen diesel plug-in van de Sonderklasse komt. “Cabrio’s zijn niet iets voor China en in Amerika loopt dat niet echt meer. We moesten keuzes maken. Er komt iets voor in de plaats terug. We hebben al een tijdje geen aandacht meer besteed aan andere iconen als de SL. Ik denk dat veel klanten van de S-klasse cabriolet naar deze auto zullen kijken”, aldus de ontwikkelingschef. De SL keert dus terug en zal het gat van de S Cabriolet opvullen, waarmee Mercedes-Benz meer inzet op een sportieve cabrio in het topsegment. Vorige week werd de nieuwe Sport Leicht voor het eerst gespot.