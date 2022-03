Max Verstappen wint Grand Prix van Saudi-Arabië

De Grand Prix van Saudi-Arabië beloonde de toeschouwer op ware visuele pareltjes. Zo vochten Fernando Alonso en Esteban Ocon elkaar de Alpine-tent uit en werd met name de tweede helft van de race op het stratencircuit van Djedda gekenmerkt door diverse uitvalbeurten. Nicholas Latifi, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso en ook Valtteri Bottas wisten de eindstreep niet te halen. Yuki Tsunoda's Alpha Tauri verscheen door problemen met het koelsysteem niet op de baan en Mick Schumacher nam geen deel aan de race na een stevige crash - met goede afloop - tijdens de kwalificatie een dag eerder.

Max Verstappen heeft het kwakkelende begin van het Formule 1-seizoen van Red Bull - dat vorige week geteisterd werd door uitvalbeurten - ruimschoots goedgemaakt door de Grand Prix van Saudi-Arabië te winnen. Niet in de laatste plaats door het racespektakel dat de strijd tussen de regerend wereldkampioen en de Monegask Cherles Leclerc opleverde. In de laatste ronden van de met name in de tweede helft enerverende race raakten de twee coureurs met elkaar in duel. Leclerc wist meerdere aanvallen van Verstappen af te slaan, maar moest vier ronden voor het einde toch toegeven aan de combinatie van de rijkwaliteiten van de Nederlander en de met name hogere topsnelheid van diens Red Bull. Leclerc eindigde op de tweede positie, gevolgd door teammaat Sainz.

Hoewel Red Bull ongetwijfeld bijzonder tevreden is met het eindresultaat, is Max' teamgenoot Perez dat in mindere mate. De Mexicaanse Red Bull-coureur startte na een bijzonder fraaie kwalificatie vanaf de eerste positie, maar eindigde uiteindelijk op plek vier. Kort nadat Perez in ronde 15 de pitsstraat in dook voor een bandenwissel, wapperden dubbele gele vlaggen vanwege een crash van Nicholas Latifi die de Mexicaanse scheurneus afscheid liet nemen van een kans op de overwinning. Mercedes-Benz was wederom geen partij voor Red Bull en Ferrari. Hoewel de veelbelovende George Russell met zijn Benz achter Sergio Perez op plek vijf eindigde, moest meervoudig wereldkampioen Lewis Hamilton het met een tiende plek doen.

Race-uitslag: