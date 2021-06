Maserati Grecale vanuit alle hoeken

De Maserati Grecale is voor de tweede keer in korte tijd te zien. Nu weer wat duidelijker dan de vorige keer. De nieuwe SUV volgt de nieuwe stijl van Maserati, waarvan de MC20 het eerste voorbeeld was.

Zo hoor je een halfjaar niets over Maserati en zo staat het nieuws er wekelijks bol van. Onlangs kwam de Grecale voor het eerst duidelijk in beeld en gisteren gold dat voor de nieuwe GranTurismo. Nu is het opnieuw de Grecale die de aandacht opeist, aangezien de gloednieuwe SUV dankzij onze spionagefotograaf nog wat beter te zien is dan op de foto's die Maserati zelf onlangs de wereld in stuurde.

Hoewel de Grecale vooral dankzij de typische grille direct te herkennen zal zijn als de kleine broer van de Levante, is het wel duidelijk dat de kleinere SUV volgens Maserati's nieuwere ontwerptaal is getekend. Het startschot voor dat nieuwe hoofdstuk van het merk kwam met de MC20. Ook de nieuwe GranTurismo en GranCabrio krijgen het nieuwe familiegezicht aangemeten, dat vooral afwijkt van wat we gewend zijn door de grotere koplampen die verder naar achteren doorlopen op de neus. De vergelijking is al eens eerder gemaakt, maar het doet wellicht iets denken aan de pre-facelift Jaguars F-Type en E-Pace.

De Grecale troont naar verluidt nog op de Giorgio-basis van onder meer de Alfa Romeo Stelvio, al is dat nog altijd niet helemaal zeker. Die basis gaat immers binnenkort de deur uit en dan zou een compleet nieuw model daarop toch enigszins verrassend zijn. Ook wordt er gesproken over de komst van een volledig elektrische Grecale, wat op die basis ook wat onwaarschijnlijk lijkt. Logischerwijs mogen we in ieder geval een mild-hybride aandrijflijn verwachten, zoals die van de Ghibli Hybrid. Eind dit jaar verwachten we de onthulling van de Maserati Grecale.