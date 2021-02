Maserati Grecale al deels te zien

In september was het plots een drukte van belang rond Maserati. Het merk onthulde de spectaculaire MC20, maar dat was niet het enige nieuws vanuit Maserati. Het maakte namelijk ook bekend dat de Grecale eraan zit te komen. Een SUV die een treetje lager in het gamma zal staan dan de Levante. Toen kregen we de auto en profil te zien, nu is Maserati zo vriendelijk om enkele actiefoto's uit andere hoeken te delen. Het enige probleem is dat de fotograaf de auto kennelijk amper kon volgen.

Uiteraard is dat met opzet, want de onthulling laat immers nog even op zich wachten. Maserati meldt dat de Grecale - die waarschijnlijk ongeveer van het formaat Alfa Romeo Stelvio is - 'voor het einde van 2021' onthuld wordt. "De prototypes ondergaan nu nog een periode vol intensieve tests op de weg, op het circuit en op ruig terrein. Verschillende omstandigheden, om zoveel mogelijk data te vergaren ter voorbereiding op de uiteindelijke versie van de nieuwe SUV", aldus Maserati. We mogen dus een Maserati-SUV verwachten die zich onder behoorlijk uiteenlopende omstandigheden van z'n beste kant moet kunnen laten zien.

Maserati zwijgt alleen nog wel in alle talen over technische details van de Grecale. Het is gezien de toekomstplannen van het merk extra spannend wat de aandrijving verzorgt. Op de hier gefotografeerde Grecale zitten nog duidelijk uitlaten, dus we mogen in ieder geval nog een verbrandingsmotor verwachten. Kijk er echter niet gek van op als er ook een elektrisch aangedreven versie van komt; Maserati stoomt namelijk de opvolgers van de GranTurismo en GranCabrio ook al klaar met een elektrische aandrijflijn.

Waarschijnlijker is de komst van mild-hybride kracht. Afgelopen zomer kwam dat naar de Ghibli. De Ghibli Hybrid heeft een geblazen 2,0-liter viercilinder benzinemotor onder de kap, die een elektrisch steuntje in de rug krijgt van een 48V mild-hybrid-systeem. Al met al is het goed voor een piekvermogen van 330 pk en een maximumkoppel van 450 Nm, dat via een achttraps ZF-automaat naar de achterwielen gaat. Later dit jaar weten we het zeker.