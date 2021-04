Marktaandeel EV's gedaald in eerste kwartaal 2021

Het marktaandeel van EV's in de Nederlandse autoverkopen is gedaald in het eerste kwartaal van 2021, blijkt uit cijfers van de European Automobile Manufacturers Association. Het aandeel (plug-in) hybrides in de nieuwverkoop steeg juist behoorlijk. In Europa als geheel nam het marktaandeel van EV's dan wel weer toe.

In Nederland was het sowieso geen al te best kwartaal voor de autoverkoop. Ten opzichte van vorig jaar zijn in het eerste kwartaal van 2021 21,6 procent minder auto's verkocht, 81.241 tegenover 103.667 exemplaren. Waar begin vorig jaar nog 8.695 nieuwe EV's op kenteken werden gezet, waren dat in het eerste kwartaal van dit jaar 4.566 exemplaren. Het marktaandeel van de EV slinkt daarmee van 8,4 naar 5,6 procent. Het aantal verkochte plug-in hybrides steeg juist van 3.286 naar 6.254 auto's en ook het aantal hybrides nam toe: 19.190 tegenover 11.527 auto's. Bij de hybrides rekent de ACEA overigens mild-hybrids mee.

De meest voor de hand liggende redenen waarom de EV in ons land aan terrein verliest, zijn vermoedelijk in het fiscale domein te vinden. Dit jaar is de bijtelling voor zakelijke rijders namelijk verhoogd naar 12 procent. Het bijtellingsvoordeel geldt daarnaast alleen tot een cataloguswaarde van €40.000. Voor het deel daarboven betaalt men de volle mep van 22 procent. Ook kunnen particulieren die in de markt zijn voor een nieuwe EV niet meer profiteren van een aankoopsubsidie omdat de pot voor dit jaar al leeg is.

Stijgende lijn

In landen als Duitsland en Italië is er juist een enorme groei zichtbaar in de EV-verkoop, mede ingegeven door aankoopsubsidies. Daar nam het aantal verkochte EV's toe met respectievelijk 149 en 145,6 procent. In de gehele Europese Unie zijn in het eerste kwartaal van 2021 146.185 EV's verkocht, een stijging van 59,1 procent ten opzichte dezelfde periode vorig jaar. Dat maakt dat het marktaandeel stijgt van 3,7 naar 5,7 procent. De plug-in hybrides nemen een hap van 8,2 procent uit de taart (was 3,1 procent in 2020) en voor hybrides nam het marktaandeel toe van 9,4 naar 18,4 procent.

Het bovenstaande betekent natuurlijk dat andere brandstofsoorten in Europa terrein verliezen. Waar in het eerste kwartaal van 2020 ruim de helft van alle in Europa verkochte auto's alleen een brandstofmotor aan boord had, slonk dat aandeel in het eerste kwartaal van dit jaar tot 42,2 procent. Ook de diesel raakt verder in de verdrukking met een marktaandeel van 23,2 procent (29,9 procent in 2020).