De plug-in hybride Lynk & Co 01 is in Nederland niet aan te slepen. Over de eerste twee maanden van dit jaar staat de auto zelfs op de eerste plek, terwijl ook platformgenoot Volvo XC40 in de top 5 staat. Waar kom het succes van deze SUV’s uit de Geely-stal vandaan?

De Lynk & Co 01 was in het begin typisch zo’n auto die voor opgetrokken wenkbrauwen zorgde bij omstanders, en dat is niet gek. De merknaam is bijzonder en onbekend, het design best opvallend en ‘Europees’. Inmiddels gaan we er echter van uit dat iedereen die wat met auto’s heeft weet wat een Lynk & Co is. We zien de auto’s immers overal, afwisselend in het blauw en zwart, wat de enige twee kleuropties zijn voor deze SUV.

Sinds de introductie van de Lynk & Co 01 in 2021 zijn er in Nederland 11.037 exemplaren verkocht, althans tot en met februari. In plaats van ‘verkocht’ kunnen we hier echter misschien beter spreken van ‘op kenteken gezet’, want auto’s verkopen is zeker niet het primaire doel van Lynk & Co. Dit merk is juist in de markt gezet met een wat afwijkende strategie en zet vooral auto’s af door middel van een abonnementsvorm. Voor €550 per maand rijd je in een zeer complete, plug-in hybride SUV. Het abonnement is bovendien maandelijks opzegbaar en dat maakt de Lynk & Co ook aantrekkelijk als tijdelijke oplossing, bijvoorbeeld als overbrugging. Het maandbedrag kan bovendien nog worden gedrukt door de 01 ‘uit te lenen’, zoals Lynk & Co het verhuren aan anderen noemt. Nadelen zijn er trouwens ook, bijvoorbeeld de maximale jaarkilometrage van 15.000. Meer mag, maar kost flink extra.

Prijs en helderheid

Een groot deel van het Lynk & Co-succes komt ongetwijfeld door die aantrekkelijke tarieven, in combinatie met een zeer eenvoudig en overzichtelijk leveringsprogramma. Dat maandtarief is vast, bestellen gaat eenvoudig online en de variatie in auto’s is uiterst beperkt. Behalve de twee genoemde kleuren valt er alleen te kiezen voor (of tegen) een trekhaak, verder is alles standaard. Dat betekent dat Lynk & Co heel eenvoudig voorraad kan opbouwen en dus snel kan leveren. Ook wie een 01 koopt, krijgt domweg een aantrekkelijke prijs. Voor een mooi rond bedrag van €45.000 staat de auto voor de deur, ‘no strings attached’.

In een test blijkt ook al dat de Lynk & Co 01 domweg goed bevalt. Niet gek, want onderhuids is hij grotendeels gelijk aan de Volvo XC40. Beide merken zijn eigendom van het Chinese Geely en beide auto's staan op het CMA-platform van Volvo. De Lynk & Co is volgens het merk zelf trouwens ook ontwikkeld in Zweden. Ten opzichte van de XC40 is de 01 nog wat unieker geworden. De Lynk & Co is namelijk altijd een plug-in hybride, terwijl de Volvo XC40 niet meer als zodanig leverbaar is. Volvo biedt zijn kleinste SUV alleen nog als mild-hybride en EV aan, waarmee de XC40 en de 01 elkaar meer dan ooit aanvullen. Ook de XC40 is absoluut een succesverhaal voor Nederland. In de eerste helft van 2021 stond de auto zelfs op nummer 1, over dat hele jaar nog altijd op 2.

XC40 én C40

Ook het succes van de Volvo XC40 mag eigenlijk niemand verbazen. Volvo’s doen het door hun ingetogen, maar toch voorname uitstraling altijd al goed in Nederland en de XC40 past door zijn SUV-koets en relatief haalbare prijs perfect bij de gemiddelde Nederlandse koper. Ook het brede aanbod aan aandrijflijnen, van een bescheiden driecilinder-benzinemotor tot een dikke plug-in en een dik 400 pk sterke EV, is in ons land bijna een garantie voor succes. In vergelijkende testen komt de compacte Volvo ook prijstechnisch vaak gunstig uit de bus, zeker ook in elektrische vorm. Bij Volvo valt er duidelijk meer te kiezen dan bij Lynk & Co en de prijzen liggen ook hoger, maar toch is het leveringsgamma ook hier erg transparant en overzichtelijk. Anders dan bij BMW, Audi en Mercedes zul je hier dus niet snel de basisprijs met 20.000 euro zien stijgen.

Sinds twee jaar is er nog een derde loot aan deze SUV-stam, de Volvo C40. Dat is in feite een Volvo XC40 met een aflopende daklijn en dus een auto die vooral aantrekkelijk is voor wie een XC40 inmiddels wat al te alledaags vindt. Die al wat beperktere doelgroep wordt wel alleen met een volledig elektrische auto bediend, wat verklaart waarom de C40 met 855 exemplaren in 2022 heel wat minder populair is dan zijn broertjes. Dit jaar staat de C40 vooralsnog op een 64e plek, tussen de Kia EV6 en de BMW 3-serie in. Tellen we de 299 verkochte exemplaren tot en met februari bij de 1.329 gekentekende XC40’s op, dan komen de zustermodellen samen tot 1.638 exemplaren. Dat zou genoeg zijn voor een tweede plek, achter – je raadt het al – de Lynk & Co 01. Hadden we al gezegd dat deze auto’s erg populair zijn in Nederland?

De toekomst

De Volvo XC40 werd in september 2017 gepresenteerd en loopt dus al even mee. De Lynk & Co 01 kennen we hier pas sinds 2020, maar is in de basis even oud als zijn platformgenoot. In thuisland China is er dan ook al een gefacelifte versie van de 01 gepresenteerd, maar die facelift geldt vooralsnog niet voor de Europese PHEV. Over een (volledig elektrische) opvolger van de Lynk & Co wordt zelfs al gerept. Die auto zou in 2024 moeten komen, terwijl Lynk & Co het gamma ook wil uitbreiden met de Lynk & Co 08.

Bij de Volvo XC40 is het vooralsnog opvallend stil rondom een eventuele opvolger. Volvo lijkt juist nog erg druk met het huidige model, dat niet al te lang geleden nog een facelift kreeg met de neus van de C40. Ook wordt er vrijwel continu gesleuteld aan de elektrische versies, die van voor- naar achterwielaandrijving gingen en er door een verlaagd verbruik flink wat actieradius bij kregen.