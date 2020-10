Lynk & Co heeft losse prijs 01 vrijgegeven

Eind volgende maand introduceerde Lynk & Co, een dochtermerk van Geely, de 01 voor de Europese markt. Lynk & Co legt de nadruk op zijn abonnementsmodel, waarmee je de auto tegen een vast bedrag per maand kunt rijden. Bij de introductie werd ook verteld dat je de auto los kan aanschaffen. De catalogusprijs van de 01 hield men nog even onder de pet, maar deze is nu toch bekend.

De Lynk & Co 01 gaat zonder abonnement €39.000 kosten. Het blijft overzichtelijk, want dat is de enige prijs die het merk vermeldt. Deze prijs geldt voor de plug-inhybridevariant. Er komt ook een gewone hybride, maar daarvan blijft de prijs nog even onbekend. De versies zijn respectievelijk 197 en 261 pk sterk. Het abonnementsbedrag van €500 per maand lijkt ook voor de plug-in te gelden. Opties en uitrustingsniveaus zijn er evenmin. Alles wat Lynk & Co te bieden heeft, is standaard aanwezig. De Lynk & Co 01 is daarmee goedkoper dan zijn hybridebroertje bij Volvo, de XC40 Recharge T4, die vanaf €42.875 leverbaar is. Hij is echter wel aanmerkelijk duurder dan een auto als de hybride Kia Niro, die ook in twee variaties op de markt is. Die kost in zijn duurste uitvoering namelijk €39.495 en is verkrijgbaar vanaf €28.550 als hybride en €35.195 als plug-in hybrid.

Als klant kun je bij Lynk & Co kiezen uit twee kleuren voor de 01: zwart of blauw. Wanneer je de 01 los wil kopen, dien je een aanbetaling van €500 te doen. De geplande levering vindt dan plaats in de lente van 2021. Lynk & Co komt de 01 tegen die tijd thuis brengen, het onderhoud geschiedt via het dealernetwerk van Volvo. Voor het abonnement is de aanmelding gratis. Het lijkt erop dat abonnees voorrang krijgen, want Lynk & Co neemt in dat geval contact op 'zodra de auto's binnen zijn'. Wanneer dat precies is, vermeldt de website niet. In Amsterdam kun je de Lynk & Co 01 wel al in het echt bekijken. Aan het Rokin heeft het voor Europa nieuwe merk immers zijn eerste 'club' geopend.