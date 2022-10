Lynk & Co: 'Veel enthousiaster ontvangen dan verwacht'

Lynk & Co is pas twee jaar actief in Nederland, maar toch is het merk hier dit jaar al goed voor de 11e plaats in de verkoopcijfers tot op heden. Er werden al 3.787 Lynk & Co's 01 gesleten in 2022. In september was de 01 hier zelfs de op één na meest verkochte auto. Een opmerkelijke prestatie voor zo'n jong merk, hoewel de 01 natuurlijk kort door de bocht een Volvo XC40 is met een wat aparter jasje. Dat het zó aan zou slaan, had Lynk & Co zelf naar eigen zeggen ook niet voorzien. Aan AutoWeek verklaart men: "Toen we het lanceerden, rekenden we op 9.000 leden in Europa. Nu zitten we echter al op bijna 80.000. We zien absoluut interesse in deze vorm van eigenaarschap en hebben een warm welkom gehad in Nederland, onze grootste markt in Europa."

Met die 'vorm van eigenaarschap' doelt Lynk & Co op het abonnement, waarbij je voor een vast bedrag per maand de plug-in hybride Lynk & Co 01 kunt rijden, maandelijks opzegbaar en met minder kosten als je de auto deelt met anderen. De Lynk & Co 01 is echter ook gewoon los te koop en de verkoopcijfers komen voort uit los verkochte exemplaren en nieuwe auto's die in de 'verhuur' gaan. De precieze verhouding daarvan is niet bekend. Ongetwijfeld helpt het dat de Lynk & Co 01 voor de losse verkoop betrekkelijk snel leverbaar is. Momenteel rekent het merk in Nederland op een levertijd van hooguit een maand als je er eentje aanschaft. Dat er weinig aan te vinken is bij het bestellen van een 01, helpt om de levertijd kort te houden. Hij is niet voor de fijnproevers; je kunt 'm alleen in het zwart of blauw krijgen, met of zonder trekhaak. Wil je er eentje op abonnementsbasis, dan moet je aanzienlijk langer wachten: 5 tot 6 maanden. Dat helpt dan weer niet echt mee om de door het merk juist zo vaak benadrukte abonnementsvorm interessant te maken.

'Wie zijn die mensen?' vraag je je wellicht af over de Lynk & Co-rijders. Nou, een al te specifieke profielschets krijgen we niet, maar het zijn volgens het merk niet alleen maar jonge mensen 'die zoeken naar een nieuwe vorm van mobiliteit', maar ook 'mensen die jong van hart zijn'. Juist ja. Het gaat vooral om mensen die in stedelijk gebied wonen en dus waarschijnlijk de auto wat minder vaak nodig hebben dan mensen buiten de steden. Immers kun je in dat geval de auto ook wat makkelijker uitlenen en zoals gezegd je abonnementskosten wat drukken. Toch groeit volgens Lynk & Co de vraag ook buiten de stad. We zijn benieuwd of Lynk & Co het momentum weet vast te houden. Dat de 01 onlangs werd gefacelift, zal 'm mogelijk een steuntje in de rug geven tegen de tijd dat die facelift ook hier doorgevoerd wordt.