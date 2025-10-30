De autonome auto is weer helemaal hot. Lucid Motors wil met een nieuw kleiner elektrisch model de Tesla Model Y jennen én als eerste ter wereld particulieren een volledig autonome auto aanbieden.

Zojuist schreven we over Stellantis, dat in samenwerking met Foxconn en Nvidia ontwikkelde autonome busjes en auto's aan Uber gaat leveren. Ook Lucid Motors heeft in Nvidia een partner gevonden om volledig autonome auto's te ontwikkelen.

Lucid geeft een teaser vrij van een nieuw elektrisch model dat kleiner lijkt dan de Lucid Gravity die ernaast staat. De elektrische SUV is wat formaat betreft mogelijk vergelijkbaar met de Tesla Model Y. Lucid lijkt voornemens zijn nieuwe model op termijn vol te proppen met slimme soft- en hardware van Nvidia. Het doel: de eerste autonome auto ter wereld aan particulieren aanbieden. Het gaat hier in tegenstelling tot bij Stellantis dus dus niet om een zelfrijdende EV's die via een taxidienst als Uber of Lyft wordt aangeboden gaat worden.

Lucid Motors spreekt van een auto die op niveau vier autonoom zijn kilometers moet kunnen maken. Dat betekent dat er in theorie geen bestuurder nodig is. Lucid omschrijft dit niveau zelf als 'mind-off'. Het is niet helder of de Model Y-achtige op de afbeelding al eerder op de markt komt met minder geavanceerde autonome vaardigheden. Dat zou echter niet onlogisch zijn.

"Onze visie is duidelijk: de beste voertuigen op de markt bouwen", aldus Marc Winterhoff, interim-CEO van Lucid in een begeleidend schrijven. "Nu zetten we de volgende stap door geavanceerde AI te combineren met de technische uitmuntendheid van Lucid om de slimste en veiligste autonome voertuigen op de weg te leveren". Winterhoff weet het maar weer mooi te brengen.

Zover is het in ieder geval nog lang niet. Lucid Motor zegt zijn pad naar 'level vier autonoom' te beginnen door 'autonoom rijden op niveau L2++' aan te bieden voor de Lucid Gravity en zijn toekomstige 'middelgrote' modellen.