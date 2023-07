Luchtloze banden onder Citroën Jumpy

Wie denkt dat innovaties in autoland enkel betrekking hebben op aandrijflijnen en infotainment- en veiligheidssystemen, die heeft het mis. Zo werken bandenfabrikanten achter de schermen hard aan innovatief schoeisel. Michelin ook. Die Franse bandenboer presenteerde na de Michelin Vision in 2017 twee jaar later Unique Puncture-proof Tire System. De Uptis-band, in het kort. De Uptis-band is een luchtloze autoband die niet lek kan. Het innovatieve stukje rubber is overigens een wiel en band in één. Eind dit jaar rust DHL in Singapore een vloot van 50 bestelbussen uit met de luchtloze autobanden van Michelin en nu is het het Franse postbedrijf La Poste dat een deel van zijn vloot bestellers met de Uptis-banden uitrust.

Aan het eind van volgend jaar moeten in Hauts-de-France in het noorden van Frankrijk 40 Citroëns Jumpy van La Poste uitgerust zijn met de Uptis-banden van Michelin. Op moment van schrijven rijden er al drie exemplaren een weekje op de Uptis-sloffen rond. Volgens La Poste en Michelin leveren de Uptis-banden het Franse postbedrijf voordeel op doordat met deze banden uitgeruste bestelauto's geen vertraging meer oplopen door leeglopende of zelfs geheel lekke banden. De bedrijfswagenmarkt is voor Michelin de belangrijkste markt voor zijn Uptis-banden. Het is niet bekend of La Poste op termijn zijn volledige 50.000 voertuigen tellende vloot op de Uptis-banden gaat zetten.

Michelin heeft zich als doel gesteld om in 2050 enkel volledig duurzame autobanden te verkopen. Daar lees je hier meer over.