Ooit stonden ze op elke straathoek, maar tegenwoordig moet je de Citroën BX zoeken met een lantaarntje. Bij een verzamelaar in Harderwijk stond een exemplaar te koop en die is twee jaar geleden gekocht door Lukas (20), die al een tijdje op zoek was naar de Franse middenklasser van toen.

Je bent veel jonger dan je auto, waarom deze BX?

“Mijn eerste auto moest iets bijzonders zijn. Moderne auto’s zijn eenheidsworst voor mij, dus ik ging op zoek naar iets van vroeger. Een auto met een ziel. Via een kennis, die fanatiek Citroën-liefhebber is, leerde ik de BX kennen en waarderen. Ik vind de lijnen van de auto heel erg mooi. Het is in feite een heel simpele auto met de charme van toen, maar met de luxe die tegenwoordig normaal is. De Citroën heeft achterruitverwarming en is uitgerust met een airco. Dit exemplaar stond te koop bij een verzamelaar in Harderwijk. Hij vond het heel gaaf dat iemand van mijn leeftijd zo enthousiast was over zijn BX.”

Wat kocht je uiteindelijk?

“Het is een origineel Duits exemplaar en heeft tussen 1992 en 2016 slechts één eigenaar gehad. Toen de verzamelaar uit Harderwijk de BX in 2016 naar Nederland haalde, stonden er slechts 74.145 kilometers op de teller. De historie is sluitend en ik heb alle papieren erbij, vanaf het moment dat hij de fabriek uitrolde.”

Hoe houdt hij zich tot nu toe?

“We hebben wel wat avonturen beleefd, om het zo uit te drukken. Vorig jaar is de motor opgeblazen. Kennelijk is dat een bekend euvel bij de 1.6-motoren. Het blok is toen vervangen door een exemplaar uit een Peugeot. Later begon de carburateur te lekken, waardoor de rit naar huis ineens een stuk spannender werd. Het sleutelen aan de BX is gelukkig relatief eenvoudig en onder de motorkap heb je veel ruimte. Er zijn er veel van geproduceerd, waardoor onderdelen nog redelijk makkelijk zijn te vinden. Afgelopen week heb ik de dynamo nog vervangen door een hagelnieuw en origineel exemplaar. Ingewikkeld werk besteed ik uit aan een specialist, maar simpele zaken zoals olie verversen doe ik het liefste zelf. Zo bouw ik een band op met de auto en leer ik hem steeds beter kennen. Als ik bepaalde geluiden hoor tijdens het rijden, weet ik steeds sneller waar ik de oorzaak kan vinden.”

Je gebruikt de BX als dagelijks vervoermiddel. Hoe bevalt het rijden in die oude Citroën?

“Het is vooral heel erg comfortabel. Ja, het is allemaal oud, maar de stoelen zitten heerlijk en het hydropneumatische veersysteem is geniaal uitgevoerd. Het levert een extreem bijzondere rijervaring en een strakke wegligging op. Slecht wegdek en verkeersdrempels verwerkt hij zonder moeite, waarbij de klappen mooi worden verdeeld over de hele wagen. Het remsysteem is trouwens ook aangesloten op dat systeem. Als de BX een tijdje stilstaat, zie je dat hij gaat liggen. Al met al bijzondere techniek, maar ook behoorlijk duur in onderhoud. Wat betreft vermogen kom ik niets te kort, ook niet in het drukke verkeer van nu. Het wagentje weegt slechts 950 kg en daardoor voelt hij, ondanks 95 pk, lekker vlot aan.”

Wat zijn je toekomstplannen met de BX?

“Momenteel werk ik als scheepsbouwer in een werf in Arnemuiden. De BX is niet praktisch genoeg meer voor de woon-werkkilometers en bovendien doet de zilte zeelucht de auto geen goed. Met pijn in mijn hart ga ik mijn eerste auto dus verkopen. Ik vrees dat er iets praktisch zoals een werkbusje voor terugkomt. De BX verdient een mooi plekje bij een andere liefhebber.”