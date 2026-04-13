Citroën C3, C3 Aircross en C4 nu ook als meer opvallende Collection

Citroën Collection
Joas van Wingerden
Citroën schuift voor de C3, C3 Aircross en C4 een nieuwe uitvoering naar voren: de Collection. Die is vrij makkelijk te herkennen.

Klein nieuws vanuit Citroën: er komt een nieuwe uitvoering beschikbaar voor de C3, C3 Aircross en C4. In het geval van de twee C3's alleen voor de brandstofversies en bij de C4 zowel voor de brandstof- als elektrische versie. Hij heet Collection en neemt de Plus-uitvoering als basis, maar voegt er het één en ander aan toe. Zo zitten er nu onder meer rode lijntjes in de 'luchtinlaten' in de bumper en staan de auto's altijd op zwart lichtmetaal. In het geval van de C3 en C3 Aircross gaat het om 17-inch wielen en bij de C4 om 18 inch. Ook zijn de achterste zijruiten getint en zijn er in het interieur diverse blauwe accenten.

Het gaat verder dan uiterlijke aankleding, want bij de C3 zijn er ten opzichte van de Plus-uitvoering onder meer een achteruitrijcamera en elektrisch bedienbare achterruiten van de partij. Bij de C3 Aircross zit de extra uitrusting 'm in onder meer Keyless Access en -Start. Bij de C4 is dat er ook bij. De Citroën C3 Collection is er vanaf €27.850 en daarmee is hij €3.300 duurder dan de Plus. De Citroën C3 Aircross Collection kost minstens €31.580 en dat is €1.430 duurder dan de Plus. De Citroën C4 Collection is er voor €37.290 en de ë-C4 Collection kost minstens €39.190, in beide gevallen een meerprijs van €1.500.

Citroën C3 Citroën C3 Aircross Citroën C4

