Citroën BX (1989) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Een auto hoeft echt niet vlekkeloos, een topuitvoering of uiterst zeldzaam te zijn om een plek in deze rubriek te verdienen. Deze Citroën BX schuiven we om andere redenen naar voren.

De eerste reden is dat de Citroën BX simpelweg een bijzonder ding is. Dat was-ie al toen Citroën hem in 1982 presenteerde en anno 2022 wordt de BX alsmaar specialer. Dat laatste komt vanzelfsprekend omdat er steeds minder van zijn, maar ook omdat het een rijdend designstatement uit vervlogen tijden is. Een opvallende auto mocht het ook wel worden, aangezien de BX uiteindelijk de leegte op zou vullen die de GSA vanaf 1985 achterliet. De BX kende een moeizame conceptie. Na diverse ontwerpstudies voor een model dat aanvankelijk boven de GSA in het gamma zou komen en later eentje die de duurdere uitvoeringen van de GSA moest opvolgen, besloot Citroën het eigen werk aan de kant te leggen en legde het de opdracht bij Bertone neer. We kunnen wel stellen dat het Italiaanse ontwerphuis erin geslaagd is om een karakteristiek model neer te zetten.

Voor de techniek greep Citroën wél naar wat het zelf al in huis had. De BX kreeg derhalve ook het hydropneumatische veersysteem waarmee het merk al jaren hoge gooide. Dat gaf de BX een rijcomfort waarvan de concurrentie alleen maar kon dromen en bovendien was het inmiddels zodanig doorontwikkeld dat de zwakke punten er goeddeels uit waren. Het legde Citroën al met al geen windeieren: maar liefst 2,3 miljoen BX'en zagen in 13 jaar tijd het levenslicht. In zijn tijd was de BX dan ook bepaald geen zeldzame verschijning, alleen bleef het desondanks altijd een opvallende auto.

De BX kende tal van verschillende uitvoeringen, waaronder de voor zijn tijd behoorlijk vlotte GTI. Zeker de zestienklepper zonder katalysator maakte van de BX een rap ding. In het laatste jaar dat je voor die 'pre-kat' 1.9 kon tekenen, rolde dit witte exemplaar van de band. Die was van een totaal andere orde. Hier ligt namelijk de 75 pk sterke 1.4 TU3-motor in, een blok dat in tal van andere veelal lichtere PSA-modellen lag. Waar het bijvoorbeeld van de Peugeots 106 en 205 en Citroëns Visa en AX heerlijke scheurmonstertjes maakte, is het in de BX iets meer behelpen met de 1.4. Daarbij hebben we hier een BX in de kaalst mogelijke uitvoering, verstoken van luxe opties die je op dat moment in de BX kon vinden. Het is ook nog eens een witte, om de eenvoud compleet te maken. Juist daarom is-ie eigenlijk ook wel weer heel charmant. Gewoon een doodgewone BX die nog niet uitgespeeld is.

Een beetje liefde heeft de auto wel nodig, want de aanbieder meldt dat er ergens een lekje in het hydropneumatische systeem zit. Dat kan je een hoop gedonder opleveren, maar wellicht is het zo opgelost. Dat moet je dus wel even aandurven. Maar ach, daar is de prijs dan ook naar. €1.499 is de vraagprijs. Dat is voor een BX tegenwoordig al haast een schijntje, ze zijn behoorlijk in waarde aan het stijgen. Wie durft het aan?