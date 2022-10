Lotus Evija Fittipaldi: eerbetoon in iconische kleuren

Formule 1-liefhebbers (mogelijk van een wat hogere leeftijd) hoeven geen twee keer te kijken naar deze Lotus Evija om te zien welke iconische kleurstelling hierop prijkt. Het is natuurlijk het zwart met goud van de John Player Special-Lotussen uit de jaren 70 en 80. Een livery die volgens veel fans bij de mooiste kleurstellingen uit de F1 ooit hoort. Lotus haalt het weer eens van stal voor een speciale Evija, al is het zwart in dit geval grotendeels kaal koolstofvezel.

Met de Lotus Evija Fittipaldi viert het Britse merk namelijk dat het 50 jaar geleden de constructeurs- én coureurstitel pakte met, je raadt het al, Emerson Fittipaldi. De Braziliaan reed dat jaar in de Lotus Type 72, die behalve opvallend gekleurd ook bloedsnel was. Een innovatieve auto, die onder meer dankzij zijn wigvorm en de luchthappers aan de zijkant van de koets gezien kan worden als één van de grondleggers van de moderne Formule 1-auto's.

Op de kleurstelling en het merk na heeft de Lotus Evija natuurlijk vrijwel niets gemeen met de Type 72. Die had bijvoorbeeld een atmosferische 3.0 V8, waar de Evija volledig elektrisch aangedreven is. Wel zit er in deze speciale editie aluminium verwerkt uit een Type 72, om precies te zijn in de draaiknop op de middentunnel. Over het interieur gesproken: ook hier is het zwart met goudkleurig dat de klok slaat. Op het dashboard van de Lotus Evija Fittipaldi zit een met de hand in de bekleding gestikte handtekening van the man himself. Ook staat zijn naam op het achterste deel van de daklijn van de auto.

Lotus laat het vermogen van de Evija overigens ongemoeid, maar daar was toch eigenlijk al geen ruimte voor verbetering. De vierwielaangedreven en over vier elektromotoren beschikkende Evija laat maar liefst 2.039 pk en 1.704 Nm los op het asfalt. Genoeg om 'm in krap drie seconden van 0 naar 100 km/h te vuren. In slechts negen seconden kun je vanuit stilstand al op 300 km/h zitten en de topsnelheid ligt op 350 km/h. Ondanks een verwacht gewicht van bijna 1.900 kilo maakt de Evija dus gehakt van de Type 72, al is dat gezien de leeftijd van die laatste ook geen schande. Lotus bouwt in eerste instantie acht exemplaren van de Evija Fittipaldi, die allemaal al zijn verkocht. Vermoedelijk gaat één van die auto's naar Emerson Fittipaldi zelf. Fittipaldi was ook aanwezig bij de onthulling en mocht behalve in de Evija ook weer even in 'zijn' Type 72 rijden.