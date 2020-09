Lotus test extreem krachtige elektrische Evija

Lotus werkt aan misschien wel zijn belangrijkste auto in decennia: de Evija. De monsterachtig sterke elektrische hypercar is weer eens op z'n staart getrapt tijdens testwerk. Daarbij doet Lotus gelijk weer even wat details uit de doeken.

Sinds Lotus onder de vleugels van het kapitaalkrachtige Geely opereert, kan het Britse merk weer met forse ambitie naar de toekomst kijken. Dat het ze menens is, werd wel duidelijk toen het merk een jaar geleden het doek trok van de Evija, de eerste nieuwe Lotus in jaren. Het is niet alleen de eerste nieuwe Lotus in een lange tijd, maar gelijk ook de eerste elektrische auto van het merk. De tot 130 exemplaren gelimiteerde Evija zet prestaties neer die er niet om liegen: vier elektromotoren laten tot maximaal 2.000 pk los op alle vier de wielen. In minder dan drie seconden zit de Evija vanuit stilstand op 100 km/h en nog veel indrukwekkender zijn de slechts negen seconden die nodig zijn om op 300 km/h te zitten.

Op papier is de Evija met z'n absurde vermogen de krachtigste serieproductieauto ooit, al moet hij natuurlijk nog op de markt komen. Daar wordt nu hard aan gewerkt. Op het testcircuit in Hethel is een in bijzondere prototype-achtige kleurstelling uitgevoerde Evija op z'n staart getrapt om de laatste ontwikkelingen in de praktijk uit te proberen. Volgens Lotus zit de Evija nog op schema als het aankomt op de beloofde cijfers. De Evija krijgt vijf verschillende rijmodi, waarbij in de 'Range'-modus 'slechts' 1.000 pk via de achterwielen overgebracht wordt, in 'Tour' gaat er 1.400 pk naar de voor- en achterwielen, in 'Sport' is dat 1.700 pk en in 'Track' benut de Evija de volle 2.000 paardenkrachten. Torque Vectoring moet ervoor zorgen dat de krachten slim over de wielen verdeeld worden.

De Range-modus moet de Evija in staat stellen om tot 400 km af te leggen op één acculading. De Evija put z'n kracht uit een 70 kWh-accupakket achter de voorstoelen, volgens Lotus perfect geplaatst voor een goede gewichtsverdeling. Dat moet natuurlijk bijdragen aan het weggedrag van dit absurd sterke monster. Het verleden leert dat Lotus wat dat betreft wel weet wat het doet. Een veelbelovende auto dus, al is het nog altijd afwachten wanneer het doek van de definitieve productieversie gaat. De productiestart stond aanvankelijk nog voor dit jaar gepland en het was direct na de introductie ook al mogelijk om een aanbetaling van maar liefst €277.000 te doen. De kale vanafprijs van de Evija die toen werd gecommuniceerd, was een bepaald niet malse €1,88 miljoen. Dan krijg je ook wat, zo lijkt het.